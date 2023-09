Recursos do FAT podem ser usados na economia solidária, aprova CAS

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou o projeto de lei (PL) 3.008/2020 , que inclui os empreendimentos de economia solidária entre os que podem ser financiados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A análise da proposta, do senador Jaques Wagner (PT-BA), já pode seguir agora para a análise da Câmara dos Deputados.

O projeto define a economia solidária como as atividades de organização da produção e comercialização de bens e serviços no âmbito de cooperativas com esse fim, que também tratam de distribuição, consumo e crédito. Além disso, aponta que os empreendimentos de economia solidária observam os princípios da autogestão e a distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente.O PL 3.008/2020, de acordo com o relator, também auxilia o Ministério doTrabalho, ao determinar queos recursos do FAT aplicados em depósitos especiais e destinados ao financiamento da economia solidária sejam remunerados pela Taxa Referencial (TR), como ocorre para outras finalidades do fundo.

possibilitando que os financiamentos à digitalização e à inovação sejam remunerados com base na Taxa Referencial (TR).

O relatório pela aprovação foi feito do senador Otto Alencar (PSD-BA), tendo sido apresentado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR). O parecer aprovado pela CAS destaca o potencial social transformador dos empreendimentos de economia solidária.