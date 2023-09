CPMI ouve ex-comandante que permitiu acampamentos em Brasília

General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-comandante do Comando Militar do Planalto, em audiência na Câmara Legislativa do Distrito Federal - Foto: Rinaldo Morelli/CLDF

A comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro vai ouvir na próxima quinta-feira (14), a partir das 9h, o depoimento do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-comandante do Comando Militar do Planalto. Dutra foi o responsável por permitir a continuidade dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília (DF), que serviram como base para os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Os parlamentares que requisitaram o depoimento do general Dutra afirmam querer solucionar dúvidas sobre a ação do governo federal no dia 8 de janeiro. Dos oito requerimentos que embasam a oitiva, seis vieram da oposição. O senador Eduardo Girão (Novo-CE), autor de um deles, aponta que o Comando Militar do Planalto não foi incluído na estratégia de segurança para a data, apesar de ter oferecido suas tropas. A afirmação foi feita pelo general Dutra à Polícia Federal.

Já o deputado Duarte Jr. (PSB-MA) e a deputada Duda Salabert (PDT-MG) afirmam que o Exército agiu seguidamente para impedir o desmonte do acampamento de Brasília, inclusive no próprio dia 8, à noite. Os parlamentares recordam que a Polícia do Exército interditou uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal que tinha por objetivo remover os manifestantes que ainda estavam instalados na frente do quartel-general.

Dutra prestou depoimento em maio à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) que investiga os acontecimentos de 8 de janeiro. Na ocasião, ele disse à CPI que não era atribuição do Comando Militar do Planalto interferir no acampamento porque a instalação não atrapalhava “o dia a dia do quartel”. Disse também que o Exército não recebeu ordem judicial antes do dia 8 para desmontar o acampamento.

A comissão já havia solicitado a quebra dos sigilos telefônico e telemático do general Dutra, e recebeu o material no fim de agosto.