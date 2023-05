Comissão de Saúde promove debate sobre cenário atual do câncer no Brasil

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (24) um debate sobre o cenário atual do câncer no Brasil. Para discutir o tema com os parlamentares, foi convidado o médico oncologista especialista em tumores urológicos e torácicos Igor Morbeck, que também é professor de medicina e pesquisador.

O evento faz parte do ciclo de palestras "Diálogos com Saúde", iniciativa da deputada Silvia Cristina (PL-RO) que tem por objetivo discutir as duas maiores causas de morte no País: as doenças cardiovasculares e o câncer. Segundo a deputada, atualmente 650 mil brasileiros morrem devido a essas doenças.

"Faz-se necessário o aprofundamento de discussões que visem a solução de problemas. No caso do câncer, o Inca estima mais de 704 mil novos casos de câncer por ano, e que em 2030 o câncer possa superar o número de óbitos das doenças cardiovasculares", disse Silvia Cristina.

Ciclo de palestras

Os encontros do ciclo de palestras "Diálogos com Saúde" serão realizados sempre às quartas-feiras, no período de 8 às 9 horas, com a participação de especialistas, profissionais da saúde, entidades representativas e poder público. Os debates serão realizados no plenário 7.

Além da comissão, também participam dos debates a Frente Parlamentar em Prol da Luta Contra o Câncer, a Frente Parlamentar em Prol do Combate às Doenças Cardiovasculares e a Frente Parlamentar em Prol da Saúde 4.0 e do Acesso e Uso Racional de Equipamentos e Dispositivos Médicos (FPMedTec).