Cancelado debate sobre a construção de túnel entre Santos e Guarujá

Construção do túnel pode beneficiar turismo entre as duas cidades; acima, praia em Guarujá - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta terça-feira (23) sobre o andamento do projeto de construção do túnel Santos-Guarujá. O deputado Kiko Celeguim (PT-SP), que solicitou o debate, lembra que hoje a ligação entre as duas cidades é feita por balsas.

"A operação chega a realizar, por dia, a travessia de cerca de 35 mil automóveis, número que se acentua em altas temporadas, causando transtornos no tráfego terrestre", calcula o parlamentar.

Juntas as duas cidades reúnem cerca de 800 mil habitantes. "A execução da obra do túnel, além de fundamental para contribuir com a qualidade de vida dos moradores dali, também é garantia de desenvolvimento e avanços para a Baixada Santista", defende Celeguim.

A comissão ainda não marcou nova data para discutir o assunto.