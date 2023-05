Congresso ilumina-se de verde pelos dias da pessoa com esquizofrenia e do combate ao glaucoma

O Congresso Nacional está iluminado de verde a partir desta segunda-feira (22) até sexta-feira (26), em celebração ao Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia e ao Dia Nacional de Combate ao Glaucoma.

Também serão projetadas frases e imagens sobre o tema na quarta-feira (24), das 19h às 21h.

Esquizofrenia

O Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia é celebrado em 24 de maio. O objetivo é discutir e difundir informações sobre o transtorno, que é considerado a terceira maior causa de perda de qualidade de vida entre a população jovem, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A doença, que acomete cerca de 23 milhões de pessoas em todo o planeta, caracteriza-se pela perda de contato com a realidade, alucinações, delírios, pensamentos e comportamentos anômalos e normalmente manifesta seus primeiros sintomas na adolescência.

No Brasil, estima-se que 1,6 milhão de pessoas sejam diagnosticadas com esquizofrenia. Além de sofrerem com a doença, essas pessoas costumam ser estigmatizadas pela sociedade.

Embora as causas da esquizofrenia não sejam totalmente conhecidas, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para fornecer uma vida digna ao paciente. O preconceito e o estigma são os principais motivos que fazem com que a pessoa não procure um médico psiquiatra.

Estima-se que a expectativa de vida nesta população seja de cerca de 20 anos a menos que a da população em geral. No entanto, sabe-se que o tratamento precoce e contínuo da esquizofrenia pode desacelerar esse processo de envelhecimento.

Combate ao Glaucoma

Já o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma é celebrado em 26 de maio. A data foi criada com o intuito de conscientizar e alertar sobre essa patologia, que atinge cerca de 2% da população brasileira e é a segunda causa de cegueira no Brasil, atrás apenas da catarata.

O glaucoma é uma doença provocada pela elevação da pressão ocular em decorrência de dificuldade de drenagem do humor aquoso, líquido produzido dentro do olho com a função de nutrir as estruturas intraoculares e oculares.

A enfermidade é incurável e, quando não tratada, pode levar à cegueira. A detecção precoce da doença permite que ela seja controlada com o uso de recursos que impeçam seu avanço e a consequente perda da visão.

O glaucoma é diagnosticado por meio da medição da pressão intraocular. Às vezes podem ser necessários outros exames, como fundo de olho e campo visual. A recomendação do Ministério da Saúde é a consulta anual a um oftalmologista.?