Comissão recebe ministro do Gabinete de Segurança Institucional para discutir ataques em 8 de janeiro

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (24) com a presença do ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general Amaro, a fim de prestar esclarecimentos sobre vídeo em que o ex-ministro da pasta, general Gonçalves Dias, aparece supostamente possibilitando a entrada de invasores no dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto.

O deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), autor do pedido de realização da audiência,

disse que, conforme o que foi noticiado pela rede de TV CNN, o ex-ministro do GSI demonstrou proximidade aos manifestantes do dia 8 de janeiro, inclusive possibilitando e auxiliando na entrada destes ao Palácio do Planalto.

Hora e local

O encontro será às 14 horas, no plenário 6.

Saiba mais sobre a audiência pública.