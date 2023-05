Comissões recebem ministro Paulo Pimenta para discutir planos do governo na área de comunicação

As comissões de Comunicação; e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realizam audiência pública conjunta nesta quarta-feira (24), com a presença do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, para debater o plano de governo e ações sobre a liberdade de expressão e de imprensa. O encontro será no plenário 2, às 14 horas.

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO), um dos autores do pedido de audiência, afirmou que, com o advento das redes sociais, toda a população eleitoral no Brasil é capaz de expor suas opiniões favoráveis ou desfavoráveis com relação ao trabalho realizado por aqueles que elegeram.

"Ao observar que a Secretaria de Políticas Digitais e especificamente o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão foram criados (pelo atual governo) para 'enfrentamento à desinformação e ao discurso de ódio na internet', foi despertada a preocupação de que, a partir de então, toda a população brasileira devesse estar coagida a não se manifestar contra qualquer política pública do governo ou contra atitudes de alguns políticos por receio de ser perseguida", observou o deputado.

Para Gustavo Gayer, a literatura muitas vezes inspira a vida real e, "pela grande

popularidade da obra ficcional de George Orwell denominada de '1984', fazer alusão a um 'Ministério da Verdade', no qual as pessoas que falavam, de fato, a verdade eram perseguidas, nos atentamos para o que realmente pode acontecer dentro de um órgão que, assim como descrito no livro, tem a intenção de controlar a liberdade de expressão", disse o parlamentar, para justificar o convite ao ministro Paulo Pimenta.