Comissão ouve ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania na quarta-feira

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados recebe na próxima quarta-feira (24) o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. A pedido do deputado Aliel Machado (PV-PR), eles apresentarão os projetos e o plano de ação da pasta para o ano de 2023.

"Considerando que as políticas públicas devem ser formuladas conforme determina o Estatuto do Idoso, é preciso compreender as diferentes formas de envelhecimento da população idosa e proporcionar o cumprimento da referida legislação buscando formas de superar as dificuldades inerentes ao envelhecer", disse o deputado.

"Diante disso, propõe-se a realização desta audiência pública para o estreitamento do diálogo e o incremento da coordenação e cooperação política, de forma a concretizar, para as pessoas idosas, oportunidades e facilidades para preservação da saúde física, mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade que preservem e promovam seus direitos", justificou Machado.

A audiência está marcada para as 14 horas, no plenário 12.