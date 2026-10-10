Jônatas França: a vitória de uma nova liderança que surge forte no cenário político de Rondônia

A campanha de Jônatas França ao cargo de Deputado Federal pode não ter se encerrado com a vitória nas urnas, mas deixou um legado inquestionável: o surgimento de uma nova liderança sólida, expressiva e representativa da direita no estado. Empresário, advogado, homem de família e defensor de valores sólidos, Jônatas conquistou 20.296 votos — e, dentre os candidatos que são de Ji-Paraná e do campo da direita, ele foi quem obteve a maior quantidade de votos.

Esse resultado consolida seu nome como uma liderança forte, destinada a defender Rondônia, representar Ji-Paraná e toda a região central com compromisso, coragem e princípios. É o nome da direita que o povo escolheu para seguir em frente.

Sua trajetória chamou a atenção justamente por isso: partindo de uma vida mais reservada, longe dos holofotes da política tradicional, construiu passo a passo uma caminhada que o levou quase à vitória. Quem o conhece sabe que não foi acaso — foi trabalho, dedicação e a confiança que o povo depositou em alguém que vive aquilo que prega.

O próprio Jônatas França avalia essa jornada com gratidão e firmeza: "Saí de praticamente do anonimato, sem ter nascido em berço político, e conquistei 20.296 votos — quase chegamos à vitória nas urnas. Isso mostra que o povo reconhece sinceridade e trabalho. Cada um desses votos é uma confiança que guardarei para sempre. Não conquistamos o cargo desta vez, mas conquistamos algo maior: provamos que existe um caminho de valores, de família e de amor à nossa terra. Essa caminhada não termina aqui — ela apenas começou, e estou firme para continuar lutando por Rondônia!"

Com essa expressiva votação, Jônatas França deixa claro: seu nome está consolidado. É uma nova liderança da direita em Ji-Paraná e região, pronta para seguir defendendo o povo e construindo um futuro melhor.