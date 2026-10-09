CuboMix lança Lava Tênis de 500 ml para limpeza de calçados

Produto de 500 ml e aplicação manual chega ao portfólio da marca brasileira, até então formado por geladeiras portáteis e som automotivo, e se volta a consumidores que transitam entre trabalho, academia, viagens e atividades ao ar livre e precisam deixar o calçado pronto para a próxima saída

A CuboMix, marca brasileira da M3 Vendas Online Ltda, que atua com geladeiras portáteis e soluções de som automotivo, anuncia o lançamento do Lava Tênis, produto de 500 ml destinado à limpeza de tênis e outros calçados. A novidade auxilia na remoção de sujeiras acumuladas no uso cotidiano e marca a entrada da empresa em uma nova categoria, direcionada ao público que circula com frequência entre a rotina urbana, a estrada e as atividades ao ar livre.

A iniciativa parte da forma como a marca define o universo outdoor: menos como um destino específico e mais como um modo de vida ligado à autonomia e ao movimento, que pode se manifestar em uma viagem de fim de semana, em um acampamento ou em qualquer pausa que interrompa a rotina. Foi nesse território que a CuboMix estruturou sua operação, com itens pensados para levar conforto e funcionalidade a quem passa parte do tempo em trânsito.

Do porta-malas ao calçado

O Lava Tênis foi pensado para acompanhar o calçado usado em contextos distintos: o tênis do expediente, do treino, do passeio, da viagem ou da aventura que não constava na programação. Com a chegada do item, a marca passa a cuidar também daquilo que o consumidor leva consigo em cada saída, e não apenas dos equipamentos transportados no veículo.

A empresa apresenta a ampliação do portfólio como desdobramento da mesma lógica que orientou a formação da marca. Para a companhia, mais do que abrir uma nova categoria, o produto aproxima a CuboMix do ritual de preparar aquilo que será usado no próximo trajeto. "O jeito CuboMix de ser tem menos a ver com um lugar e mais com a vontade de seguir em frente, descobrir e aproveitar cada experiência. O Lava Tênis nasce desse olhar: cuidar, de forma prática, de algo que acompanha todos esses caminhos", afirma Vinícius Marchesini Treymam, sócio e administrador da CuboMix.

Aplicação manual e simplificada

De acordo com as orientações de uso, a aplicação é manual: o produto deve ser colocado sobre uma esponja umedecida ou outro material apropriado, que em seguida é esfregado na superfície do calçado antes do enxágue. A proposta é encurtar o intervalo entre o momento em que a limpeza costuma ser adiada e aquele em que o tênis volta a estar pronto para uso, com um procedimento que dispensa etapas complexas.

Com o lançamento, a CuboMix passa a organizar sua oferta em três frentes complementares. As geladeiras portáteis atendem ao que é levado durante o percurso, o som automotivo compõe a trilha da viagem e o Lava Tênis se volta ao calçado, item que mantém contato direto com o chão em cada etapa. Segundo a empresa, o objetivo é converter praticidade em autonomia para que o consumidor viva novas experiências, dentro e fora da estrada.

Sobre a CuboMix

A CuboMix é uma marca brasileira registrada pela M3 Vendas Online Ltda. A operação começou em marketplaces e, em uma etapa posterior, foi estruturada também para o e-commerce. O portfólio reúne geladeiras portáteis, som automotivo e o Lava Tênis CuboMix, voltados a pessoas que valorizam autonomia, movimento e liberdade para viver novas experiências dentro e fora da estrada.

Para mais informações, basta acessar: https://www.cubomix.shop/