Geral São Paulo

Família celebra Dia dos Pais com duas gerações na Polícia Militar

Marcelo e Bruno Menezes seguiram os passos do pai e também integraram na corporação

10/08/2025 06h43
Por: Redação Fonte: Secom SP
Maurício (centro) ao lado de seus dois filhos, já como policiais militares. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação
Maurício (centro) ao lado de seus dois filhos, já como policiais militares. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

Na família Menezes, de Ribeirão Preto, o que não faltam são fotos de Marcelo e Bruno crianças imitando o pai. Com farda ou com a espada da Polícia Militar, as fotos mostram os dois espelhando o Tenente-Coronel Maurício Menezes. Anos depois, os dois seguiram os passos do pai e formaram-se na corporação, deixando o Dia dos Pais mais especial.

O Tenente-Coronel Menezes dedicou 37 anos de sua vida à Polícia Militar. Nesse tempo, teve dois filhos, que, de tanta admiração acabaram também virando policiais. Atualmente, Marcelo e Bruno Menezes são aspirantes a oficiais na corporação.

Um dos momentos mais significativos para os três foi a cerimônia de solenidade da aposentadoria do Tenente-Coronel Maurício Menezes. “Estávamos nós três fardados, lado a lado. Foi muito bonito ver, porque nosso pai sempre foi nosso exemplo”, diz o aspirante à oficial Bruno Menezes, de 19 anos.

Agora como policial militar, o aspirante à oficial Marcelo Menezes, 22 anos, reconhece os desafios da rotina e valoriza ainda mais o trabalho prestado pelo pai durante quase quatro décadas. “Eu agradeço de coração, porque vejo que é uma rotina muito puxada. Fazer-se presente na família é algo que vale o reconhecimento”, diz.

“Eles sempre tiveram essa vocação. Para mim, é um enorme orgulho ter dois filhos que seguiram a mesma carreira que o pai”, diz o Tenente-Coronel. Ele conta que o principal conselho dado aos filhos foi de ter comprometimento e agir com responsabilidade no cumprimento do papel de policial.

Neste Dia dos Pais , a data terá um significado ainda mais especial. O Aspirante Marcelo Menezes se prepara para viver um novo papel: o de ser pai. “Ser pai é sempre desafiador. Sempre damos o conselho para criar o filho com responsabilidade e aproveitar todos os momentos. Eu consegui aproveitar bastante”, diz o agora avô.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
