Governo de RO homenageia os pais neste domingo especial

Ser pai é mais do que um papel, é um exemplo de coragem, trabalho e afeto que marca para sempre a vida de quem recebe esse cuidado

Este dia 10 de agosto é todo especial por se tratar do Dia dos Pais, uma data que destaca o papel essencial daquele que transmiti conhecimentos, valores e princípios morais. Neste sentido, é fundamental à reflexão para os versículos da Bíblia que traz: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele” (Provérbios 22:6); e “Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá” (Êxodo 20:12).

Tratam-se de versículos que nos remetem à reflexão da importância do respeito assim como define Jesus: Honrar Pai e mãe. Honrar é mostrar respeito. Quando criança, obedecendo aos pais. Quando adulto, ouvir e respeitar os conselhos. Quando os pais estão idosos, significa cuidar deles e ajudá-los.

Neste Dia dos Pais, parabenizamos todos aqueles que, com amor e responsabilidade, cumprem a missão de cuidar, proteger e inspirar seus filhos. Ser pai é mais do que um papel, é um exemplo de coragem, trabalho e afeto que marca para sempre a vida de quem recebe esse cuidado.

Aproveitamos para homenagear aos pais e destacamos nossos sinceros agradecimentos a cada um que, com profissionalismo, respeito, compromisso, ética e dedicação, contribuem para o desenvolvimento de Rondônia, no dever de servir à sociedade.

Rogamos a Deus para abençoar todos os pais do nosso Estado, até mesmo aos que já foram ao encontro do nosso Senhor. Lembramos a todos os filhos sobre a oportunidade de expressar, sem cessar, toda a valorização e amor a seus papais. Que Deus, abençoe a todos.

Desejamos um Dia dos Pais abençoado por Deus. Um domingo de celebrações a todos os pais rondonienses.

Marcos José Rocha dos Santos

Governador do estado de Rondônia

Fonte

Texto: Governo de Rondônia

Fotos: EDCarlos Carvalho

Secom - Governo de Rondônia