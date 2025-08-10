Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Geral Rondônia

Governo de RO homenageia os pais neste domingo especial

Este dia 10 de agosto é todo especial por se tratar do Dia dos Pais, uma data que destaca o papel essencial daquele que transmiti conhecimentos, va...

10/08/2025 06h11
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Ser pai é mais do que um papel, é um exemplo de coragem, trabalho e afeto que marca para sempre a vida de quem recebe esse cuidado
Ser pai é mais do que um papel, é um exemplo de coragem, trabalho e afeto que marca para sempre a vida de quem recebe esse cuidado

Este dia 10 de agosto é todo especial por se tratar do Dia dos Pais, uma data que destaca o papel essencial daquele que transmiti conhecimentos, valores e princípios morais. Neste sentido, é fundamental à reflexão para os versículos da Bíblia que traz: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele” (Provérbios 22:6); e “Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá” (Êxodo 20:12).

Tratam-se de versículos que nos remetem à reflexão da importância do respeito assim como define Jesus: Honrar Pai e mãe. Honrar é mostrar respeito. Quando criança, obedecendo aos pais. Quando adulto, ouvir e respeitar os conselhos. Quando os pais estão idosos, significa cuidar deles e ajudá-los.

Neste Dia dos Pais, parabenizamos todos aqueles que, com amor e responsabilidade, cumprem a missão de cuidar, proteger e inspirar seus filhos. Ser pai é mais do que um papel, é um exemplo de coragem, trabalho e afeto que marca para sempre a vida de quem recebe esse cuidado.

Aproveitamos para homenagear aos pais e destacamos nossos sinceros agradecimentos a cada um que, com profissionalismo, respeito, compromisso, ética e dedicação, contribuem para o desenvolvimento de Rondônia, no dever de servir à sociedade.

Rogamos a Deus para abençoar todos os pais do nosso Estado, até mesmo aos que já foram ao encontro do nosso Senhor. Lembramos a todos os filhos sobre a oportunidade de expressar, sem cessar, toda a valorização e amor a seus papais. Que Deus, abençoe a todos.

Desejamos um Dia dos Pais abençoado por Deus. Um domingo de celebrações a todos os pais rondonienses.

Marcos José Rocha dos Santos
Governador do estado de Rondônia

Fonte
Texto: Governo de Rondônia
Fotos: EDCarlos Carvalho
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Sul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-Oeste
Geral São Paulo tem céu nublado e frio neste domingo
São Paulo Judô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
São Paulo Conheça as falsas-jararacas, espécies que imitam a serpente peçonhenta, mas são inofensivas
Geral Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões
São Paulo Exercícios isométricos são alternativa no enfrentamento da hipertensão arterial
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias