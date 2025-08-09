Governo de SP encerra 5º ciclo do Caminho da Capacitação com mais de 600 alunos formados na região de Bauru

Alunos na formatura do Caminho da Capacitação, na região de Bauru. Foto: Marcelo S. Camargo/Governo de São Paulo

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou neste sábado (9), do quinto ciclo do programa Caminho da Capacitação, com a formatura de 616 alunos que frequentaram cursos de qualificação profissional na região de Bauru. A iniciativa do Fundo Social do Estado, que integra o programa SuperAção SP, percorreu 13 municípios com carretas móveis adaptadas para servirem como salas de aula .

“É a história de quem estava desempregado, de quem é aposentado e quer voltar a trabalhar, de quem quer empreender. A nossa ideia é abrir as portas. O Caminho da Capacitação é uma coisa bacana, porque são vários cursos que tem a ver com aquilo que as regiões demandam de mão-de-obra”, disse o governador.

Participaram desta etapa os municípios de Agudos, Arealva, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Borebi, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Jaú, Lençóis Paulista, Macatuba, Mineiros do Tietê e Pederneiras. Os cursos abrangeram áreas com alta demanda de empregabilidade, como manutenção automotiva, gastronomia, panificação, açougue, tecnologia, imagem pessoal, confecção industrial, banho e tosa e soldagem.

Somando os resultados desta etapa aos ciclos anteriores , o programa já capacitou 3.273 pessoas desde seu lançamento, em maio deste ano.

Para Cristiane Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, investir em qualificação é transformar realidades. “A cada curso concluído, testemunhamos sonhos sendo realizados e vidas sendo transformadas. O Caminho da Capacitação é uma ponte para novas oportunidades, promovendo dignidade, geração de renda e independência para muitas famílias em todo o estado”, afirmou.

As cerimônias de encerramento foram realizadas em dois polos principais: Agudos, com 252 alunos certificados, e Dois Córregos, com 364 formandos, reunindo participantes de todas as cidades contempladas.

Em Agudos, alunas comemoram formação no Caminho da Capacitação. Foto: Marcelo S. Camargo/Governo de São Paulo

Sobre o programa

Os cursos do Caminho da Capacitação são voltados, prioritariamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, jovens a partir de 18 anos e mulheres chefes de família.

O próximo ciclo já está com inscrições abertas na região de Bauru, com início das novas turmas previsto para o dia 11 de agosto. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.cursofussp.sp.gov.br .

SuperAção SP

O Caminho da Capacitação integra o SuperAção SP, programa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. Com mais de 30 carretas equipadas, o programa oferece mais de 40 opções de cursos gratuitos em todas as regiões do estado. Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o projeto busca promover o desenvolvimento econômico e social por meio da profissionalização do cidadão.

Interior de uma carreta do Caminho da Capacitação. Foto: Marcelo S. Camargo/Governo de São Paulo

Mais informações sobre cursos, cronogramas e municípios atendidos estão disponíveis no site oficial do programa ou diretamente com as prefeituras parceiras.