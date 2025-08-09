Segunda, 11 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Governo de SP encerra 5º ciclo do Caminho da Capacitação com mais de 600 alunos formados na região de Bauru

Programa levou qualificação gratuita a 13 municípios da região por meio das carretas móveis

09/08/2025 17h43
Por: Redação Fonte: Secom SP
Alunos na formatura do Caminho da Capacitação, na região de Bauru. Foto: Marcelo S. Camargo/Governo de São Paulo

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou neste sábado (9), do quinto ciclo do programa Caminho da Capacitação, com a formatura de 616 alunos que frequentaram cursos de qualificação profissional na região de Bauru. A iniciativa do Fundo Social do Estado, que integra o programa SuperAção SP, percorreu 13 municípios com carretas móveis adaptadas para servirem como salas de aula .

“É a história de quem estava desempregado, de quem é aposentado e quer voltar a trabalhar, de quem quer empreender. A nossa ideia é abrir as portas. O Caminho da Capacitação é uma coisa bacana, porque são vários cursos que tem a ver com aquilo que as regiões demandam de mão-de-obra”, disse o governador.

Participaram desta etapa os municípios de Agudos, Arealva, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Borebi, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Jaú, Lençóis Paulista, Macatuba, Mineiros do Tietê e Pederneiras. Os cursos abrangeram áreas com alta demanda de empregabilidade, como manutenção automotiva, gastronomia, panificação, açougue, tecnologia, imagem pessoal, confecção industrial, banho e tosa e soldagem.

Somando os resultados desta etapa aos ciclos anteriores , o programa já capacitou 3.273 pessoas desde seu lançamento, em maio deste ano.

Para Cristiane Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, investir em qualificação é transformar realidades. “A cada curso concluído, testemunhamos sonhos sendo realizados e vidas sendo transformadas. O Caminho da Capacitação é uma ponte para novas oportunidades, promovendo dignidade, geração de renda e independência para muitas famílias em todo o estado”, afirmou.

As cerimônias de encerramento foram realizadas em dois polos principais: Agudos, com 252 alunos certificados, e Dois Córregos, com 364 formandos, reunindo participantes de todas as cidades contempladas.

Em Agudos, alunas comemoram formação no Caminho da Capacitação. Foto: Marcelo S. Camargo/Governo de São Paulo

Sobre o programa

Os cursos do Caminho da Capacitação são voltados, prioritariamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, jovens a partir de 18 anos e mulheres chefes de família.

O próximo ciclo já está com inscrições abertas na região de Bauru, com início das novas turmas previsto para o dia 11 de agosto. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.cursofussp.sp.gov.br .

SuperAção SP

O Caminho da Capacitação integra o SuperAção SP, programa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. Com mais de 30 carretas equipadas, o programa oferece mais de 40 opções de cursos gratuitos em todas as regiões do estado. Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o projeto busca promover o desenvolvimento econômico e social por meio da profissionalização do cidadão.

Interior de uma carreta do Caminho da Capacitação. Foto: Marcelo S. Camargo/Governo de São Paulo

Mais informações sobre cursos, cronogramas e municípios atendidos estão disponíveis no site oficial do programa ou diretamente com as prefeituras parceiras.

