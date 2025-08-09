Lote Litoral: rodovias têm reforço no atendimento do usuário e serviço de guinchamento 24h

Os usuários das rodovias que integram o Lote Litoral Paulista já identificam as melhorias e investimentos realizados desde a nova concessão. Em outubro do ano passado, 212 km de vias que ligam os municípios do Alto Tietê, na Grande São Paulo, à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira, passaram a ser administradas pela Concessionária Novo Litoral. Com o início da operação, já foram disponibilizados 8 postos de Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU) e uma frota operacional para atender os motoristas, que inclui ambulâncias, guinchos e veículos para inspecionar e supervisionar o tráfego.

Leia também: Lote Litoral: rodovias do litoral vão ganhar duplicação e marginais com investimento de R$ 4,3 bi

Na madrugada deste sábado (9), o professor Jefferson Fisher foi atendido pela concessionária depois de sua moto quebrar em Mongaguá. “Meia noite, minha moto quebrou e recebi um grande apoio da equipe da CNL que me deixou em um posto. Eu era contra a concessão, mas a partir de agora tem o meu apoio”, afirmou. O motociclista que foi atendido conseguiu chegar com segurança em casa, na Praia Grande.

O Centro de Controle Operacional (CCO) para monitoramento da concessionária possui comunicação com todos os SAUs e veículos operacionais. O serviço 0800 (0800 098 8855) funciona 24h, todos os dias da semana, para disponibilizar os serviços de atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico, serviço de guinchamento, e demais necessidades de apoio em rodovia. Ao todo, estão disponíveis 8 ambulâncias, sendo 6 de resgate e 2 UTIs móveis, 7 guinchos leves, 2 guinchos pesados, 6 veículos de inspeção de tráfego, 2 veículos de supervisão de tráfego, 2 caminhões pipa, 2 caminhões boiadeiros e 1 motocicleta de inspeção.

Leia também: Tarifa do Siga Fácil no Litoral Sul só será cobrada após conclusão de marginais entre Praia Grande e Peruíbe

O consórcio Novo Litoral venceu em abril do ano passado o leilão internacional realizado pelo Governo de São Paulo para administrar por 30 anos as rodovias que ligam os municípios do Alto Tietê, na Grande São Paulo, à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira. Um investimento previsto de R$ 4,3 bilhões.

A concessionária será responsável por melhorar a infraestrutura com mais de 90 km de duplicações, 10 km de faixas de ultrapassagem, 47 km de acostamentos, 73 km de ciclovias, 27 novas passarelas para pedestres e obras gerais de segurança e drenagem, gerando cerca de 24 mil postos de trabalho diretos e indiretos. As rodovias incluídas na concessão são a SP-055 (Rodovia Padre Manuel da Nóbrega), SP-088 (Mogi-Dutra) e SP-098 (Mogi-Bertioga), abrangendo os municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu.