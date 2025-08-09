Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Geral Geral

Leão XIV mantém Orani Tempesta como arcebispo do Rio por mais 2 anos

Cardeal, ao fazer 75 anos de idade, entregou sua renúncia ao Vaticano

09/08/2025 12h24
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Papa Leão XIV pediu que o Arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, permaneça à frente da Arquidiocese do Rio por mais dois anos, até a nomeação do seu sucessor. A audiência com o Pontífice foi realizada nessa quinta-feira (7).

O cardeal, ao completar 75 anos de idade, entregou sua renúncia ao Vaticano, conforme as normas do direito canônico. Leão XIV acolheu o pedido de renúncia, mas pediu que o arcebispo do Rio fique no cargo.

O papa manifestou reconhecimento e gratidão pelo serviço prestado por dom Orani ao longo destes anos e pediu que “continue ele conduzindo o povo de Deus com serenidade, generosidade e zelo pastoral”.

O cardeal acolheu a decisão com “espírito de comunhão e renovado compromisso, convidando todo o clero, religiosos, religiosas e fiéis leigos a se unirem em oração e renovado ardor missionário, especialmente neste tempo de júbilo em que a Arquidiocese celebra seu jubileu de 450 anos” .

Nomeação

Dom Orani João Tempesta foi designado cardeal pelo papa Francisco no consistório de 22 de fevereiro de 2014. A cerimônia de criação dos novos cardeais, incluindo Orani, ocorreu na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nessa época, ele já era Arcebispo do Rio já era arcebispo desde 2009.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Sul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-Oeste
Geral São Paulo tem céu nublado e frio neste domingo
São Paulo Judô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
São Paulo Conheça as falsas-jararacas, espécies que imitam a serpente peçonhenta, mas são inofensivas
Geral Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões
São Paulo Exercícios isométricos são alternativa no enfrentamento da hipertensão arterial
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias