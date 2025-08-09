Governo de SP ativa abrigo para pessoas em situação de rua devido a baixas temperaturas

O Governo de São Paulo ativa o abrigo emergencial na estação Pedro II do Metrô da capital paulista neste sábado (9) por conta das baixas temperaturas previstas para este fim de semana. A iniciativa funcionará das 19h às 8h para o acolhimento e segurança da população em situação de rua durante o frio.

O abrigo solidário emergencial é uma ação conjunta da Defesa Civil com o Metrô de São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), o Fundo Social de São Paulo e a Secretaria de Transportes Metropolitanos. O equipamento seguirá ativo até o dia 12 de agosto.

O espaço oferecerá colchões, cobertores, alimentação, além de acolhimento para os pets. Pela manhã, os acolhidos recebem um ticket para tomar café no restaurante Bom Prato da Rua 25 de Março , no centro da cidade de São Paulo.

As temperaturas devem seguir consideravelmente baixas durante todo o final de semana, por conta da passagem de uma frente fria, associada à circulação marítima de um ciclone em alto mar. Com isso, o tempo deve permanecer nublado em parte do estado de São Paulo.

Pela manhã, a sensação de frio se soma à presença de nuvens e à ocorrência de chuvas fracas, porém persistentes, especialmente no litoral e no Vale do Paraíba. Nas demais regiões, há possibilidade de chuvas localmente fracas e de frio se intensificando ao longo do dia. As temperaturas variam entre 12 °C e 18 °C na capital, 15 °C e 20 °C na porção central e 13 °C e 22 °C no Noroeste.

No interior, a umidade relativa do ar deve ficar próxima de 30%. Com o afastamento da frente fria até o final do dia, uma nova massa de ar polar avança sobre o estado, provocando queda acentuada nas temperaturas.

A Defesa Civil recomenda atenção à hidratação e à proteção contra o frio , sobretudo para crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.