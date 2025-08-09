Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Geral Geral

Polícia do Rio prende mais um integrante do assalto ao BC de Fortaleza

Átila Carlai foi localizado em um apartamento de alto padrão em SP

09/08/2025 09h15
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil

Um dos criminosos mais procurados do país, Átila Carlai da Luz, que fez parte do grupo que roubou o Banco Central em Fortaleza, em 2005, foi preso nesta sexta-feira (8) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A quadrilha perfurou um túnel por três meses até chegar ao subsolo do Banco Central, de onde levaram R$ 165 milhões.

Monitorado há meses pelo Setor de Inteligência da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, Átila foi localizado em um apartamento de alto padrão na zona nobre da cidade de São Paulo.

As investigações indicarem que o criminoso mantinha ligação com facções criminosas que atuam no estado, responsáveis por um amplo portfólio de atividades ilícitas, que vai do tráfico de drogas e armas às fraudes bancárias, roubos de cargas, clonagem de veículos e corrupção em serviços públicos.

Para escapar das forças de segurança, Átila vivia com identidade falsa, com CPF ativo, CNH regular e empresa registrada no Paraná. Ele mantinha ainda vínculos operacionais com comparsas envolvidos no maior roubo a banco do país, além de integrar redes criminosas interestaduais.

A fraude foi desmascarada pelos policiais por meio de análise biométrica, cruzamento de dados em sistemas federais e validação técnica pelo Instituto de Identificação Félix Pacheco da Polícia Civil. No Rio de Janeiro, Átila já havia sido condenado duas vezes por fraudes em caixas eletrônicos. Ele responde, inclusive, a um terceiro processo pelo mesmo crime.

Em São Paulo, o assaltante acumula diversas passagens, como a condenação de 32 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, ligada a um esquema milionário de envio de malas com cocaína, utilizando o Aeroporto Internacional de Guarulhos como ponto de envio de entorpecentes para a Europa .

As cargas eram despachadas por meio de uma rede criminosa de funcionários e colaboradores corrompidos, garantindo que a droga chegasse à cidade de Lisboa, em Portugal, onde era recebida por comparsas e revendida no mercado europeu por valores que multiplicavam exponencialmente o lucro da quadrilha.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Sul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-Oeste
Geral São Paulo tem céu nublado e frio neste domingo
São Paulo Judô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
São Paulo Conheça as falsas-jararacas, espécies que imitam a serpente peçonhenta, mas são inofensivas
Geral Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões
São Paulo Exercícios isométricos são alternativa no enfrentamento da hipertensão arterial
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias