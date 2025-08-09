Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional

A plataforma Tela Brasil representa uma ferramenta que amplia o acesso ao conhecimento e contribui para a humanização das políticas públicas

Dando continuidade ao processo de fortalecimento das políticas culturais no sistema prisional, a fase piloto da plataforma audiovisual “Tela Brasil” ocorreu nos dias 5 e 6 de agosto. As atividades foram realizadas na Penitenciária Estadual Suely Maria Mendonça e no Centro de Ressocialização Vale do Guaporé, em Porto Velho.

A iniciativa, que contou com a participação de cerca de 20 internos em cada unidade é conduzida em Rondônia pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio do Núcleo de Educação da Pessoa Privada de Liberdade (Nuedu). O projeto tem como objetivo a valorização da cultura como instrumento pedagógico, promovendo o acesso a direitos fundamentais, especialmente o direito à educação e à cidadania das pessoas privadas de liberdade.

A “Tela Brasil” é uma plataforma pública de streaming gratuito voltada à difusão do cinema nacional, desenvolvida pelo Ministério da Cultura (MinC), com lançamento previsto para o segundo semestre de 2025. A etapa experimental do projeto conta, ainda, com a parceria institucional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN/MJSP) e do Programa Fazendo Justiça (CNJ/PNUD).

INCLUSÃO SOCIAL

Durante a ação, foram exibidas obras cinematográficas brasileiras, seguidas de rodas de conversa que estimularam debates entre os internos sobre os conteúdos assistidos. O objetivo desta etapa é testar a aplicabilidade da plataforma em unidades prisionais, promover o acesso à cultura, aos direitos humanos e à reflexão crítica, além de ampliar as estratégias para garantir o direito à educação por meio de recursos audiovisuais.

Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, o projeto reforça o compromisso da pasta com a ressocialização: “Ao proporcionar acesso ao cinema nacional e espaços de diálogo, estamos promovendo o respeito, a reflexão e o exercício da cidadania entre as pessoas privadas de liberdade, fortalecendo, assim, políticas públicas no sistema prisional,” pontuou.

