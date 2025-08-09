Segunda, 11 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional

Dando continuidade ao processo de fortalecimento das políticas culturais no sistema prisional, a fase piloto da plataforma audiovisual “Tela Brasil...

09/08/2025 09h15
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
A plataforma Tela Brasil representa uma ferramenta que amplia o acesso ao conhecimento e contribui para a humanização das políticas públicas

Dando continuidade ao processo de fortalecimento das políticas culturais no sistema prisional, a fase piloto da plataforma audiovisual “Tela Brasil” ocorreu nos dias 5 e 6 de agosto. As atividades foram realizadas na Penitenciária Estadual Suely Maria Mendonça e no Centro de Ressocialização Vale do Guaporé, em Porto Velho.

A iniciativa, que contou com a participação de cerca de 20 internos em cada unidade é conduzida em Rondônia pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio do Núcleo de Educação da Pessoa Privada de Liberdade (Nuedu). O projeto tem como objetivo a valorização da cultura como instrumento pedagógico, promovendo o acesso a direitos fundamentais, especialmente o direito à educação e à cidadania das pessoas privadas de liberdade.

A “Tela Brasil” é uma plataforma pública de streaming gratuito voltada à difusão do cinema nacional, desenvolvida pelo Ministério da Cultura (MinC), com lançamento previsto para o segundo semestre de 2025. A etapa experimental do projeto conta, ainda, com a parceria institucional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN/MJSP) e do Programa Fazendo Justiça (CNJ/PNUD).

INCLUSÃO SOCIAL

Durante a ação, foram exibidas obras cinematográficas brasileiras, seguidas de rodas de conversa que estimularam debates entre os internos sobre os conteúdos assistidos. O objetivo desta etapa é testar a aplicabilidade da plataforma em unidades prisionais, promover o acesso à cultura, aos direitos humanos e à reflexão crítica, além de ampliar as estratégias para garantir o direito à educação por meio de recursos audiovisuais.

Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, o projeto reforça o compromisso da pasta com a ressocialização: “Ao proporcionar acesso ao cinema nacional e espaços de diálogo, estamos promovendo o respeito, a reflexão e o exercício da cidadania entre as pessoas privadas de liberdade, fortalecendo, assim, políticas públicas no sistema prisional,” pontuou.

Fonte
Texto: Beatriz Ribeiro
Fotos: Gabriel Benito e Vera Lúcia
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
