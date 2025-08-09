Segunda, 11 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Justiça climática e protagonismo estudantil são destaques na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

AVI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CEIJMA), promovida em uma parceria do governo de Rondônia com o Ministério da Educação ...

09/08/2025 08h44
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
A iniciativa visa mobilizar estudantes dos anos finais do ensino fundamental
A iniciativa visa mobilizar estudantes dos anos finais do ensino fundamental

AVI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CEIJMA), promovida em uma parceria do governo de Rondônia com o Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) teve como tema “Vamos Transformar Rondônia com Educação e Justiça Climática”. A iniciativa realizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) aconteceu nos dias 7 e 8 de agosto de 2025, em Porto Velho, e teve como objetivo mobilizar estudantes dos anos finais do ensino fundamental, entre 11 e 14 anos, além de profissionais da educação e comunidades escolares em torno de práticas sustentáveis e de reflexão sobre os desafios socioambientais contemporâneos.

A conferência faz parte de um processo pedagógico, formativo e participativo de educação ambiental com foco na equidade, diversidade, sustentabilidade e inclusão. As escolas de Rondônia iniciaram suas etapas locais até junho, com registros até 5 de julho, e agora realizam a etapa estadual, que elegerá os representantes de Rondônia para a etapa nacional, a ser realizada entre os dias 6 e 11 de outubro de 2025. O evento é estruturado em três eixos temáticos: territórios saudáveis, territórios que protegem e territórios de paz e sustentabilidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou a VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente é uma oportunidade para que os jovens debatam e proponham soluções para o futuro que desejam, com base em valores como responsabilidade, equidade e justiça climática.

A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, destacou o envolvimento das escolas no processo. “Desde 2024, temos desenvolvido uma mobilização ativa junto às superintendências regionais, promovendo formações, reuniões online e encontros presenciais para garantir que todas as escolas tenham acesso às orientações e possam participar de forma efetiva. A educação ambiental é prioridade e deve estar presente no cotidiano escolar como uma ferramenta de transformação social”, ressaltou.

MOBILIZAÇÕES

As ações de mobilização em Rondônia começaram ainda em 2024, com a participação dos coordenadores estaduais em evento nacional em Brasília (DF), reuniões com superintendentes regionais de educação, criação da Comissão Organizadora Estadual (COE), rodas de conversa online, mobilizações in loco em 13 regionais e formações com o apoio técnico do MEC. Todas as atividades seguiram as diretrizes do Regulamento Nacional da VI CEIJMA e culminaram na escolha de projetos e representantes refletem o protagonismo juvenil na construção de territórios mais justos, saudáveis e sustentáveis.

Texto: Ananda Carvalho
Fotos: Ananda Carvalho
Secom - Governo de Rondônia

