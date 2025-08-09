Com apoio do governo de RO, servidora da Sefin conquista destaque internacional com projeto de inteligência artificial

Tempo limpo
Com apoio do governo de Rondônia uma servidora da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), a analista tributária, Veridiane Ferreira dos Santos, participou do módulo internacional do programa “Mulheres na Liderança: Um Programa para Líderes Emergentes”, realizado nos Estados Unidos em parceria com a Divisão de Educação Continuada de Harvard. A servidora integrou o grupo que apresentou um projeto de aplicação de inteligência artificial para monitoramento de cronogramas físico-financeiros de obras públicas, trabalho que obteve a nota máxima (10) e foi classificado em primeiro lugar entre todos os projetos apresentados, garantindo assim a sua vaga no módulo internacional.
A participação internacional foi possível graças ao desempenho da servidora no curso Formação de Lideranças Femininas em Finanças Públicas, iniciado em dezembro de 2024 e promovido em parceria entre a Instituição de Ensino Superior Brasileira (Insper), uma Instituição Financeira e o Tesouro Nacional. O programa é uma iniciativa estratégica financiada por contrapartidas de garantias do Tesouro Nacional, em parceria com uma Instituição Financeira e o Insper dedicada ao ensino e à pesquisa, e tem como foco o fortalecimento da liderança feminina no setor público, por meio do desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais voltadas à atuação em finanças públicas.
FORMAÇÃO INTERNACIONAL
O módulo final do programa foi realizado entre os dias 28 e 30 de julho, na Universidade de Harvard, com aulas ministradas por professoras de destaque internacional. A formação foi voltada exclusivamente para mulheres em posição de liderança ou com alto potencial de crescimento, com foco em habilidades práticas, estratégicas e relacionais.
Durante os três dias de curso, foram abordados temas essenciais à liderança pública, como: comunicação executiva, negociação com perspectiva de gênero e estratégia relacional, com foco no fortalecimento da presença feminina, construção de autoridade e desenvolvimento de redes de influência com empatia e impacto sustentável.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo do estado incentiva à qualificação dos servidores que buscam crescer por meio do conhecimento. “Essa conquista mostra o quanto investir em formação é estratégico para termos uma gestão pública mais eficiente, inovadora e representativa”, pontuou.
Segundo o secretário de Finanças, Luís Fernando Pereira da Silva, essa formação representa um ganho não só para a servidora, mas para toda a equipe da Sefin. “Esse tipo de capacitação contribui diretamente para o fortalecimento institucional e para a construção de políticas públicas mais humanas e eficazes”, afirmou.
A servidora compartilhou a experiência de forma inspiradora. “Minha participação no programa representou uma vivência transformadora. Aprofundei competências essenciais à liderança contemporânea e fortaleci ainda mais meu compromisso com a gestão pública pautada na ética, inovação e visão de futuro”, ressaltou Veridiane.
Ela também fez questão de incentivar outras mulheres a buscarem oportunidades de crescimento. “Quero apoiar e incentivar que outras mulheres invistam em formações qualificadas e se engajem em desafios de liderança. A presença feminina em espaços estratégicos é fundamental para promover decisões mais inclusivas, impulsionar a inovação e contribuir para políticas públicas mais eficazes”, destacou.
