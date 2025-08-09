Doença periodontal é a principal causa de perda dos dentes em adultos, revela levantamento da USP

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que as doenças bucais são um grande problema, as quais merecem atenção da saúde pública em muitos países, dentre eles o Brasil. Estima-se que cerca de 3,5 bilhões de pessoas sofram com o problema no mundo. Números do último Levantamento Nacional de Saúde Bucal, de 2010, mostram que as doenças periodontais são uma das principais causas de perdas de dentes em adultos. Manter uma boa saúde bucal vai muito além da estética: é uma questão de saúde geral. Entre os principais problemas que podem surgir com a falta de higiene oral adequada, estão a gengivite e a periodontite. Embora muitas vezes confundidas, essas duas condições têm características distintas e implicações importantes para a saúde dos dentes.

Segundo o professor Giuseppe Romito, especialista em Periodontia e vice-diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, a gengivite é uma inflamação que atinge exclusivamente os tecidos gengivais, a parte mais superficial e visível da gengiva, caracterizada pelo inchaço e vermelhidão.

“A gengivite é o estágio inicial e ainda reversível. Com boa higiene bucal e cuidados profissionais ela pode ser controlada com relativa facilidade”, explica. A preocupação aumenta quando a inflamação evolui para um quadro de periodontite, uma condição mais grave, que afeta os tecidos de suporte dos dentes, incluindo o osso alveolar, responsável por manter os dentes fixos na boca. “A periodontite é marcada por uma inflamação mais duradoura e agressiva que, com o tempo, pode levar à perda do osso e, consequentemente, do dente. É uma das principais causas de perda dentária em adultos”, alerta o professor Romito.

O surgimento dessas doenças está diretamente relacionado ao acúmulo de placa bacteriana, uma película pegajosa formada por bactérias e resíduos alimentares que se depositam sobre os dentes. Quando a higiene bucal não é feita corretamente , ou seja, sem escovação eficiente e uso diário de fio dental, essa placa se acumula e desencadeia uma resposta inflamatória na gengiva. De acordo com o especialista, em condições normais, a placa bacteriana convive em equilíbrio com a cavidade bucal. Porém, quando esse equilíbrio é rompido por uma má higiene ou por fatores sistêmicos, surgem os problemas. “Há fatores que tornam alguns pacientes mais vulneráveis, como diabetes, especialmente o tipo 2 não controlado, e o tabagismo, que altera a resposta inflamatória e dificulta a cicatrização. Esses grupos apresentam maior risco de desenvolver periodontite severa e perder dentes”, destaca.

Prevenção como caminho eficaz

O professor enfatiza que a prevenção continua sendo o caminho mais eficaz e acessível para evitar a progressão dessas doenças. “Só escovar os dentes não é suficiente. O fio dental deve ser usado sempre, não apenas quando há incômodo ou restos de alimentos. Ele é essencial para remover a placa que se acumula entre os dentes, onde a escova não alcança. A combinação dos dois métodos é indispensável para uma higiene completa”, reforça. Além disso, a formação de tártaro, que é a placa bacteriana endurecida e calcificada, exige atenção especial. “O tártaro não sai com escovação comum. Ele precisa ser removido por um cirurgião-dentista, durante a profilaxia profissional, que geralmente deve ser feita a cada seis meses”, recomenda o especialista.

Caso não haja diagnóstico precoce e tratamento adequado, a periodontite pode evoluir e causar danos irreversíveis, como retração gengival, mobilidade dos dentes e até mesmo a perda dentária completa. A doença periodontal, quando não tratada, não apenas afeta a qualidade de vida do paciente, como também pode ter impactos em outras áreas da saúde, já havendo evidências de associação com doenças cardiovasculares, diabetes descompensada e complicações na gravidez.

“Perder dentes por conta de inflamações gengivais ainda é muito comum, especialmente porque muitos pacientes negligenciam os primeiros sinais ou demoram a buscar ajuda. A prevenção e o acompanhamento odontológico regular são fundamentais para manter a saúde bucal e evitar consequências mais graves”, afirma o professor.

Pesquisa

A Faculdade de Odontologia da USP está conduzindo uma pesquisa clínica sobre saúde periodontal e está em busca de voluntários com 18 anos ou mais. Para participar, é necessário não ter diagnóstico de periodontite, não ser fumante, não estar grávida ou amamentando, não ser diabético, não usar aparelho ortodôntico, nem estar sob terapia hormonal. Os interessados devem acessar o site oficial da instituição: fo.usp.br/paciente , onde podem se inscrever pelo QR Code disponível ou obter mais informações pelo e-mail: [email protected] .