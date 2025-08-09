Segunda, 11 de Agosto de 2025
Mão de obra reeducanda contribui para a educação pública em Costa Marques

09/08/2025 07h41
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Com o objetivo de unir capacitação profissional e impacto social por meio da ressocialização, o governo de Rondônia desenvolve o projeto “Costurando a Liberdade” na Casa de Detenção de Costa Marques. A iniciativa integra o programa “Oficinas de Oportunidades” e envolve nove internas na confecção de uniformes escolares destinados aos estudantes da rede municipal de ensino.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) integrou a ação, que também contou com o apoio de diversas instituições parceiras. Entre elas, destacam-se o Sindicato dos Produtores Rurais de Costa Marques (Siprocom), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

DO SISTEMA PRISIONAL À COMUNIDADE

A produção dos uniformes escolares representa um avanço prático do projeto, com a confecção estimada de aproximadamente 2.130 peças, que serão entregues às escolas da rede municipal. Os kits produzidos pelas reeducandas incluem camisetas, jalecos e calças. Além do impacto social, a ação gera retorno financeiro para os privados de liberdade por meios de convênios, viabilizando a remuneração da mão de obra utilizada e a sustentabilidade do projeto dentro do sistema prisional.

Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, outros projetos demonstram que a ressocialização vai além da capacitação na unidade prisional, pois proporcionam uma contribuição efetiva à comunidade, promovendo inclusão social e gerando benefícios para a educação local.

Texto: Laiara Gonçalves sob supervisão de Beatriz Ribeiro
Fotos: Maria Luiza Matos
Secom - Governo de Rondônia

