Saúde de SP disponibiliza 14 painéis online com dados sobre vacinação, dengue e outras doenças

Dados sobre as vacinas de rotina aplicadas em São Paulo estão em um dos painéis

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), por meio da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), disponibiliza 14 painéis interativos e públicos voltados ao monitoramento de doenças no estado. Esses painéis fazem parte de um conjunto mais amplo de ferramentas de visualização de dados, e refletem o compromisso da Pasta com a transparência e a melhoria da vigilância em saúde.

Essas ferramentas epidemiológicas permitem a visualização dinâmica e ágil de dados, como número de casos notificados e descartados e outros indicadores importantes, conforme o tipo de doença.

Além de apoiar a tomada de decisão por profissionais e gestores de saúde, os painéis garantem o acesso direto da população a informações confiáveis, promovendo uma melhor compreensão do cenário epidemiológico e contribuindo para a melhoria da saúde pública no território paulista.

“Os painéis cumprem um papel essencial de educação em saúde, ao tornarem dados complexos mais acessíveis para a população e para os profissionais. Comunicação clara e transparência são pilares fundamentais para fortalecer a confiança no SUS e orientar decisões mais assertivas na gestão pública”, explica Regiane de Paula, coordenadora em Saúde de Controle de Doenças da SES-SP.

Todos os painéis estão disponíveis em: https://nies.saude.sp.gov.br/ses

Conheça os painéis da Saúde SP:

Febre Amarela

Permite o monitoramento da situação epidemiológica da doença no estado, com filtros temporais e espaciais. Também exibe dados sobre epizootias em Primatas Não Humanos (PNH) que são considerados sentinelas na vigilância da febre amarela.

SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave)

Oferece uma visão detalhada da situação da SRAG, com dados filtráveis por período, localidade e agente etiológico, auxiliando a análise da evolução da síndrome.

Sivisa – Equipamentos em Saúde

Apresenta a distribuição geográfica dos equipamentos vinculados aos estabelecimentos de saúde, com relatórios sobre suas características. É uma ferramenta essencial para gestores em todas as esferas estaduais.

Gestão de Agrotóxicos

Disponibiliza informações sobre o uso de agrotóxicos no estado, desde características e finalidades até aspectos regulatórios dos diferentes princípios ativos.

Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar

Permite analisar os principais indicadores dessas doenças com filtros temporais e espaciais, facilitando a identificação de tendências e a compreensão do cenário epidemiológico.

Vacinômetro

Acompanha em tempo real o andamento da vacinação contra a Covid-19 no estado, com base nas diretrizes do Ministério da Saúde (MS), permitindo análises detalhadas por tempo e localidade.

Vacinômetro Legado

Reúne os dados históricos da vacinação contra a Covid-19 desde o início da campanha até o fim de 2023, antes das mudanças nas estratégias nacionais de imunização.

Vacinas – Doses Aplicadas

Traz dados sobre as vacinas de rotina aplicadas em São Paulo, com possibilidade de análises por faixa etária, tipo de vacina e cálculo da média móvel de doses por sala de vacina.

Municípios em Situação Emergencial (Dengue)

Mostra os municípios que decretaram emergência por dengue ao longo de 2025, inclusive os que já revogaram seus decretos, permitindo uma análise temporal da evolução dos casos.

Indicadores de Arboviroses – Dengue

Disponibiliza dados atualizados da dengue no estado, com filtros para visualização temporal e geográfica, contribuindo para o acompanhamento e resposta à doença.

Indicadores de Arboviroses – Chikungunya

Similar ao painel da dengue, fornece uma visão detalhada da Chikungunya, permitindo análise por período, localidade e perfil dos casos registrados.

Monitoramento da Mpox

Traz informações detalhadas sobre os casos de Mpox, incluindo faixa etária dos pacientes e localização das lesões, apoiando ações de vigilância e controle.

Atendimento Soroterápico

Identifica os 228 pontos de dispensação de soros antiveneno no estado. Apresenta informações sobre os tipos de soro disponíveis, endereço e localização dos pontos de atendimento.

Acidentes com Animais Peçonhentos

Permite a análise dos acidentes registrados, com dados sobre o tipo de animal, região do corpo atingida e outros detalhes que ajudam na prevenção e resposta a esses eventos.