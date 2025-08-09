Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Geral São Paulo

Saúde de SP disponibiliza 14 painéis online com dados sobre vacinação, dengue e outras doenças

Ferramentas digitais oferecem dados atualizados e acessíveis sobre vacinação, arboviroses, acidentes com animais peçonhentos e outros temas de saúd...

09/08/2025 06h12
Por: Redação Fonte: Secom SP
Dados sobre as vacinas de rotina aplicadas em São Paulo estão em um dos painéis
Dados sobre as vacinas de rotina aplicadas em São Paulo estão em um dos painéis

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), por meio da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), disponibiliza 14 painéis interativos e públicos voltados ao monitoramento de doenças no estado. Esses painéis fazem parte de um conjunto mais amplo de ferramentas de visualização de dados, e refletem o compromisso da Pasta com a transparência e a melhoria da vigilância em saúde.

Essas ferramentas epidemiológicas permitem a visualização dinâmica e ágil de dados, como número de casos notificados e descartados e outros indicadores importantes, conforme o tipo de doença.

Além de apoiar a tomada de decisão por profissionais e gestores de saúde, os painéis garantem o acesso direto da população a informações confiáveis, promovendo uma melhor compreensão do cenário epidemiológico e contribuindo para a melhoria da saúde pública no território paulista.

“Os painéis cumprem um papel essencial de educação em saúde, ao tornarem dados complexos mais acessíveis para a população e para os profissionais. Comunicação clara e transparência são pilares fundamentais para fortalecer a confiança no SUS e orientar decisões mais assertivas na gestão pública”, explica Regiane de Paula, coordenadora em Saúde de Controle de Doenças da SES-SP.

Todos os painéis estão disponíveis em: https://nies.saude.sp.gov.br/ses

Conheça os painéis da Saúde SP:

Febre Amarela
Permite o monitoramento da situação epidemiológica da doença no estado, com filtros temporais e espaciais. Também exibe dados sobre epizootias em Primatas Não Humanos (PNH) que são considerados sentinelas na vigilância da febre amarela.

SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave)
Oferece uma visão detalhada da situação da SRAG, com dados filtráveis por período, localidade e agente etiológico, auxiliando a análise da evolução da síndrome.

Sivisa – Equipamentos em Saúde
Apresenta a distribuição geográfica dos equipamentos vinculados aos estabelecimentos de saúde, com relatórios sobre suas características. É uma ferramenta essencial para gestores em todas as esferas estaduais.

Gestão de Agrotóxicos
Disponibiliza informações sobre o uso de agrotóxicos no estado, desde características e finalidades até aspectos regulatórios dos diferentes princípios ativos.

Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar
Permite analisar os principais indicadores dessas doenças com filtros temporais e espaciais, facilitando a identificação de tendências e a compreensão do cenário epidemiológico.

Vacinômetro
Acompanha em tempo real o andamento da vacinação contra a Covid-19 no estado, com base nas diretrizes do Ministério da Saúde (MS), permitindo análises detalhadas por tempo e localidade.

Vacinômetro Legado
Reúne os dados históricos da vacinação contra a Covid-19 desde o início da campanha até o fim de 2023, antes das mudanças nas estratégias nacionais de imunização.

Vacinas – Doses Aplicadas
Traz dados sobre as vacinas de rotina aplicadas em São Paulo, com possibilidade de análises por faixa etária, tipo de vacina e cálculo da média móvel de doses por sala de vacina.

Municípios em Situação Emergencial (Dengue)
Mostra os municípios que decretaram emergência por dengue ao longo de 2025, inclusive os que já revogaram seus decretos, permitindo uma análise temporal da evolução dos casos.

Indicadores de Arboviroses – Dengue
Disponibiliza dados atualizados da dengue no estado, com filtros para visualização temporal e geográfica, contribuindo para o acompanhamento e resposta à doença.

Indicadores de Arboviroses – Chikungunya
Similar ao painel da dengue, fornece uma visão detalhada da Chikungunya, permitindo análise por período, localidade e perfil dos casos registrados.

Monitoramento da Mpox
Traz informações detalhadas sobre os casos de Mpox, incluindo faixa etária dos pacientes e localização das lesões, apoiando ações de vigilância e controle.

Atendimento Soroterápico
Identifica os 228 pontos de dispensação de soros antiveneno no estado. Apresenta informações sobre os tipos de soro disponíveis, endereço e localização dos pontos de atendimento.

Acidentes com Animais Peçonhentos
Permite a análise dos acidentes registrados, com dados sobre o tipo de animal, região do corpo atingida e outros detalhes que ajudam na prevenção e resposta a esses eventos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Sul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-Oeste
Geral São Paulo tem céu nublado e frio neste domingo
São Paulo Judô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
São Paulo Conheça as falsas-jararacas, espécies que imitam a serpente peçonhenta, mas são inofensivas
Geral Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões
São Paulo Exercícios isométricos são alternativa no enfrentamento da hipertensão arterial
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias