Governo de RO reforça serviços de saúde voltados aos povos indígenas na data comemorativa internacional

Neste sábado (9), é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para destacar a importância das populações originárias e reforçar a luta por seus direitos e pela preservação de suas culturas em todo o mundo. Em alusão a data, o governo de Rondônia destaca os serviços de saúde oferecidos às comunidades indígenas no estado, com foco na ampliação do acesso e na promoção da saúde especializada.

Um exemplo é o Hospital Regional Dr. Júlio Pérez, em Guajará-Mirim, que conta com uma área exclusiva de apoio para acompanhantes indígenas. Desde sua inauguração, em março, a unidade já realizou mais de 100 atendimentos especializados voltados à saúde indígena.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o governo do estado vem implementando ações voltadas à melhoria da saúde dos povos originários. “Estamos fortalecendo a integração com as unidades gestoras de saúde indígena para ampliar o alcance dos serviços, oferecendo mais atendimentos especializados e reforçando a atenção primária, garantindo cuidado e dignidade aos indígenas.” AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Com o objetivo de fortalecer a atenção primária voltada aos povos indígenas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde (Coaps), reuniu-se na última segunda-feira (4) com a equipe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena (Diasi). Na ocasião, foi discutida a articulação para a inclusão do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Porto Velho nas atividades de Planificação da Atenção à Saúde. A iniciativa busca organizar e qualificar os processos de trabalho nas unidades de saúde, promovendo maior integração entre os atendimentos primários e especializados, com o objetivo de melhorar a assistência prestada aos usuários indígenas em todas as esferas do SUS. A coordenadora da Coaps, Tamires Oliveira, afirma que a intenção é conhecer os territórios indígenas e incorporar a metodologia. “Com isso, conseguiremos realizar melhorias na qualidade da assistência e nos indicadores de saúde”, destacou. O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, pontua que o Hospital Regional Dr. Júlio Perez, conta com profissionais capacitados e um ambiente especializado, que garantem cuidado e atenção à comunidade. Fonte

Texto: Lara Lívia

Fotos: Pablo Belo

Secom - Governo de Rondônia