Segunda, 11 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Governo de RO reforça serviços de saúde voltados aos povos indígenas na data comemorativa internacional

Neste sábado (9), é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para destacar a imp...

09/08/2025 06h12
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
No Hospital Regional Dr. Julio Pérez, já foram realizados mais de 100 atendimentos em saúde indígena
No Hospital Regional Dr. Julio Pérez, já foram realizados mais de 100 atendimentos em saúde indígena

Neste sábado (9), é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para destacar a importância das populações originárias e reforçar a luta por seus direitos e pela preservação de suas culturas em todo o mundo. Em alusão a data, o governo de Rondônia destaca os serviços de saúde oferecidos às comunidades indígenas no estado, com foco na ampliação do acesso e na promoção da saúde especializada.

Um exemplo é o Hospital Regional Dr. Júlio Pérez, em Guajará-Mirim, que conta com uma área exclusiva de apoio para acompanhantes indígenas. Desde sua inauguração, em março, a unidade já realizou mais de 100 atendimentos especializados voltados à saúde indígena.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o governo do estado vem implementando ações voltadas à melhoria da saúde dos povos originários. “Estamos fortalecendo a integração com as unidades gestoras de saúde indígena para ampliar o alcance dos serviços, oferecendo mais atendimentos especializados e reforçando a atenção primária, garantindo cuidado e dignidade aos indígenas.”

AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

Com o objetivo de fortalecer a atenção primária voltada aos povos indígenas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde (Coaps), reuniu-se na última segunda-feira (4) com a equipe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena (Diasi).

Na ocasião, foi discutida a articulação para a inclusão do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Porto Velho nas atividades de Planificação da Atenção à Saúde. A iniciativa busca organizar e qualificar os processos de trabalho nas unidades de saúde, promovendo maior integração entre os atendimentos primários e especializados, com o objetivo de melhorar a assistência prestada aos usuários indígenas em todas as esferas do SUS.

A coordenadora da Coaps, Tamires Oliveira, afirma que a intenção é conhecer os territórios indígenas e incorporar a metodologia. “Com isso, conseguiremos realizar melhorias na qualidade da assistência e nos indicadores de saúde”, destacou.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, pontua que o Hospital Regional Dr. Júlio Perez, conta com profissionais capacitados e um ambiente especializado, que garantem cuidado e atenção à comunidade.

