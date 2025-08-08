Próxima Etapa do Programa Habitacional Meu Sonho abre caminho para a casa própria em Porto Velho e Ji-Paraná

O Programa Meu Sonho avança com mais uma etapa para contemplados em Porto Velho e Ji-Paraná

Realizar o sonho de ter um lar para chamar de seu está cada vez mais próximo da realidade para várias famílias rondonienses. Isso porque o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), divulgou o primeiro edital de chamamento público do Programa Habitacional Meu Sonho , convocando 200 classificados de Porto Velho e 65 de Ji-Paraná para a etapa de análise financeira – um passo decisivo rumo à conquista das chaves da casa própria.

O edital traz os nomes dos convocados, as orientações para o envio da documentação e os empreendimentos disponibilizados para o financiamento. Os candidatos que estiverem nessa primeira lista, deverão comparecer nas agências da Caixa Econômica Federal entre os dias 11 e 30 de agosto.

É preciso apresentar os seguintes documentos:

RG e CPF;

Comprovante de residência (dos últimos dois meses);

Comprovante de renda (dos últimos três meses);

Certidão de nascimento, casamento ou união estável.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o impacto social do programa. “Estamos avançando para transformar sonhos em realidade. OMeu Sonhoestá construindo oportunidades para diversas famílias rondonienses”, afirmou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou o compromisso da pasta com a transparência e a justiça social. “Estamos trabalhando para que mais rondonienses realizem o sonho da casa própria. Essa etapa é fundamental para verificar a capacidade financeira dos candidatos e dar continuidade ao processo de concessão do subsídio habitacional”, enfatizou.

CASA PRÓPRIA

O Programa Meu Sonho é voltado para famílias com renda mensal de até R$ 8 mil, oferecendo subsídios de até R$ 30 mil, de acordo com a faixa de renda. A meta é beneficiar cerca de cinco mil famílias em todos os 52 municípios do estado.

Os interessados devem acessar o edital, conferir se seus nomes constam na lista de convocados e seguir rigorosamente as orientações para a entrega da documentação.

