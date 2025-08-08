Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Geral São Paulo

Túnel Santos-Guarujá vai a leilão com licença ambiental prévia emitida pela Cetesb

Licença atesta viabilidade do projeto e reduz riscos na execução da PPP; Cetesb apoia Semil e SPI na carteira de projetos de infraestrutura do esta...

08/08/2025 15h15
Por: Redação Fonte: Secom SP
Futuro consórcio vencedor já disputará a concessão com a segurança de um licenciamento ambiental inicial aprovado, medida que ajuda a reduzir riscos e atrasos na implantação do projeto
Futuro consórcio vencedor já disputará a concessão com a segurança de um licenciamento ambiental inicial aprovado, medida que ajuda a reduzir riscos e atrasos na implantação do projeto

Após aprovação do parecer técnico pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema), nesta quinta-feira (7), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) emitirá a licença ambiental prévia para o Túnel Imerso Santos-Guarujá. A liberação atesta a viabilidade ambiental do projeto e autoriza o avanço da Parceria Público-Privada (PPP), cujo leilão está previsto para 5 de setembro, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Com isso, o futuro consórcio vencedor já disputará a concessão com a segurança de um licenciamento ambiental inicial aprovado, medida que ajuda a reduzir riscos e atrasos na implantação do projeto.

A atuação da Cetesb faz parte de um esforço conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) para destravar a carteira de projetos estruturantes do governo estadual. A liberação da licença prévia antes do leilão é considerada estratégica para atrair investidores e dar previsibilidade ao cronograma de execução da obra.

“A Cetesb analisou criteriosamente os impactos socioambientais do projeto e estabeleceu condicionantes claras para que a obra ocorra com responsabilidade e segurança. Trata-se de um empreendimento estruturante para a mobilidade e o desenvolvimento sustentável da Baixada Santista”, afirma o diretor-presidente da Cetesb, Thomaz Toledo.

A licença prévia define os parâmetros ambientais que deverão ser rigorosamente cumpridos pelo consórcio vencedor, como exigência para as próximas etapas do licenciamento: a licença de instalação e a licença de operação. Durante a análise técnica, foram avaliados aspectos como impactos sobre manguezais, ruído, desapropriações, unidades de conservação e efeitos sobre a fauna e flora da região.

A futura concessionária será responsável por apresentar projetos detalhados de mitigação e compensação ambiental, além de programas de comunicação com a população local. Somente após cumprir essas exigências será possível obter as licenças necessárias para iniciar as obras.

Projeto prevê túnel imerso com três faixas por sentido e espaço para VLT

Com investimento estimado em mais de R$ 6 bilhões, o projeto prevê a construção de um túnel de 870 metros sob o canal portuário, ligando Santos e Guarujá. A estrutura contará com três faixas por sentido, sendo uma delas reservada ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), passagem para pedestres e ciclistas e galeria de serviços.

Segundo o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), apresentado em julho de 2024, o túnel visa solucionar um gargalo histórico de mobilidade entre os dois municípios. Atualmente, há dois principais modos de travessia: o trajeto de 43 km via Rodovia Cônego Domênico Rangoni, utilizado por veículos comerciais, com tempo médio de 60 minutos; e o sistema de balsas e barcas, usado por pedestres, ciclistas e veículos leves, com tempos de travessia que variam de 18 a 60 minutos, dependendo das condições operacionais do porto.

A nova ligação deve desafogar o atual sistema de travessias e melhorar a integração logística da região. A estimativa é de que a obra gere cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos ao longo da execução.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Sul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-Oeste
Geral São Paulo tem céu nublado e frio neste domingo
São Paulo Judô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
São Paulo Conheça as falsas-jararacas, espécies que imitam a serpente peçonhenta, mas são inofensivas
Geral Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões
São Paulo Exercícios isométricos são alternativa no enfrentamento da hipertensão arterial
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias