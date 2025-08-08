Segunda, 11 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Empresa de Porto Velho é objeto de estudo de Curso Técnico em Segurança do Trabalho

Uma turma de formandos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) viabilizo...

08/08/2025 13h59
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
A apresentação do projeto de conclusão de curso nesta sexta-feira (8), na escola Orlando Freire, um dos polos do Idep, na Capital
A apresentação do projeto de conclusão de curso nesta sexta-feira (8), na escola Orlando Freire, um dos polos do Idep, na Capital

Uma turma de formandos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) viabilizou a elaboração de um laudo técnico de uma oficina mecânica localizada no Bairro JK, Zona Leste de Porto Velho. O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) é o produto final do projeto integrador, disciplina de encerramento do curso. As aulas do curso que iniciaram em abril de 2024 e terminaram no início de agosto de 2025, foram ministradas na escola Orlando Freire, um dos polos do Idep, na Capital, onde aconteceu a apresentação do projeto de conclusão de curso nesta sexta-feira (8).

Para elaborar o documento técnico, os concluintes visitaram a empresa, realizaram entrevistas com seus responsáveis e colaboradores, além de acompanharem as medições das condições no ambiente de trabalho. Foram analisados agentes de riscos ocupacionais, como: ruído e estresse térmico. As atividades contaram com a participação de uma perita da área.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é resultado dos investimentos da gestão estadual no ensino profissionalizante. “A educação profissional prepara o aluno para crescer no mercado de trabalho e contribui com as empresas que contam com um serviço de excelência”, evidenciou.

O professor Igor Dias, que ministra a disciplina de Projeto Integrador, explicou que foi escolhida uma oficina mecânica para ser objeto do estudo devido ao expressivo número de empreendimentos dessa natureza em Porto Velho. Além do mais, conforme o docente, quem atua nesses locais precisa de uma maior conscientização no que tange à segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores. “Uma das propostas do curso técnico é fazer com que o aluno tenha habilidades para executar o que aprendeu em sala de aula. Portanto, cada aluno terá competência para realizar um laudo técnico nos moldes desse que foi feito pela turma, correspondendo, assim às expectativas do mercado de trabalho”, justificou o professor, que faz mestrado em Educação Profissional e Tecnológica.

PRODUTIVIDADE

Professor e alunos explicaram como foram realizadas as atividades
Professor e alunos explicaram como foram realizadas as atividades

Na avaliação da formada, Raiana Steele, de 34 anos, participar da elaboração do laudo técnico foi relevante, pois, lhe permitiu vivenciar na prática o que vai realizar na nova profissão. “Foi um desafio, mas também um grande aprendizado porque me mostrou ainda mais como o técnico em segurança no trabalho é fundamental, não só para garantir o cumprimento das normas e prevenir acidentes, mas também para proteger a saúde dos trabalhadores e ajudar a melhorar a produtividade das empresas”, destacou.

O gerente da oficina contemplada com o documento elaborado pelos concluintes do curso, Rodrigo Bruno Zurita Freires, 30 anos, destacou a importância do trabalho dos alunos. “O laudo representa a seriedade da empresa, trazendo segurança jurídica e técnica, garantindo a conformidade com a legislação trabalhista e previdenciária.”

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, os cursos ofertados pela instituição incentivam o estudante a colocar em prática de forma eficiente as habilidades e competências adquiridas em sala de aula. “O Curso Técnico garante uma nova profissão ao estudante que poderá assinar projetos técnicos, pois, é respaldado pelo conhecimento e pelo diploma”, frisou.

Fonte
Texto: João Albuquerque
Fotos: João Albuquerque
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
