Segunda, 11 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Ação do Detran-RO usa performance educativa para reforçar o respeito ao pedestre e travessia segura

Nesta sexta-feira, 8 de agosto, é comemorado o dia do pedestre. A data deve ser lembrada principalmente pelo cuidado que os condutores devem ter co...

08/08/2025 13h59
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
A ação teve como foco a conscientização de pedestres e condutores sobre a importância do respeito às faixas de pedestres
A ação teve como foco a conscientização de pedestres e condutores sobre a importância do respeito às faixas de pedestres

Nesta sexta-feira, 8 de agosto, é comemorado o dia do pedestre. A data deve ser lembrada principalmente pelo cuidado que os condutores devem ter com quem está a pé e divide o espaço nas ruas. Para conscientizar a população sobre segurança no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou uma apresentação no cruzamento entre as avenidas José Vieira Caúla e Prefeito Francisco Chiquilito Erse, em Porto Velho.

A ação, promovida em parceria com a Escola Pública de Trânsito (Eptran) teve como foco a conscientização de pedestres e condutores sobre a importância do respeito às faixas de pedestres. Equipes do Detran distribuíram materiais educativos e realizaram abordagens orientativas aos motoristas e motociclistas que trafegavam pelo local.

Para ogovernador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça a importância da educação no trânsito e desperta a consciência coletiva sobre o papel de cada um na construção de um ambiente mais seguro para todos.

PERFORMANCE EDUCATIVA

Encenações simbólicas chamaram a atenção da população para os riscos da imprudência
Encenações simbólicas chamaram a atenção da população para os riscos da imprudência

Durante a ação performática, encenações simbólicas chamaram a atenção da população para os riscos da imprudência e para o dever de respeitar a sinalização, especialmente em relação à travessia de pedestres. O momento também foi marcado por um diálogo direto com os condutores, com orientações sobre a redução da velocidade nas vias e a necessidade de dar preferência à travessia segura do pedestre.

A campanha integra uma série de atividades educativas que vêm sendo realizadas em todo o estado com o objetivo de criar uma cultura de respeito mútuo e responsabilidade no trânsito.

De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, promover a segurança viária vai além da fiscalização com um trabalho permanente de conscientização e cidadania.“A gestão estadual tem trabalhado de forma contínua para fortalecer a educação e a prevenção no trânsito. Cada ação que realizamos é pensada para transformar comportamentos e, com isso, evitar acidentes”, enfatizou.

Fonte
Texto: Miro Costa
Fotos: Miro Costa
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
