Turismo de SP promove atrativos e novidades em seis estados brasileiros

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) desembarcou nesta semana em João Pessoa, na Paraíba, para iniciar uma nova série de eventos para divulgar os atrativos paulistas. O roadshow “Meu Destino é São Paulo” é um evento itinerante realizado pelo Visite São Paulo Convention Bureau com o apoio da Setur-SP e da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR).

Voltado a agentes de viagens e operadores de turismo, os roadshows têm o objetivo de promover o estado de São Paulo, mostrando o que há de melhor, e aumentar o fluxo de visitantes para o destino. Entre os atrativos estão a rica gastronomia nacional e internacional, as cidades serranas e que promovem contato com a natureza, mais de 880 km de praias, entre outros.

Em João Pessoa (PB) e Salvador (BA), as capacitações focam no turismo religioso, como Aparecida e Guaratinguetá; além de destinos serranos como a Mantiqueira Paulista; e roteiros de bem-estar e gastronômicos, como o Circuito das Águas e o Circuito das Frutas. Já em Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS), o destaque será para destinos de sol e praia, como o Litoral Norte, além de opções de compras, cultura, eventos e festivais. O Vale do Ribeira também estará presente, assim como o turismo rural, com as Rotas do Café de SP.

Belo Horizonte (MG) e Goiânia (GO) receberão capacitações sobre cruzeiros e destinos de sol e praia, desde a Baixada Santista até o Litoral Norte. Serão destacados ainda os parques temáticos, a capital e eventos e negócios.

“O roadshow ‘Meu Destino é São Paulo’ é um sucesso absoluto e vemos os resultados. Em 2024, o estado de São Paulo recebeu 49 milhões de viajantes domésticos e isso é fruto das ações de divulgação e capacitação que fazemos em feiras e eventos do setor turístico. Com essa nova etapa dos roadshows, vamos impulsionar ainda mais o turismo paulista”, disse Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.

“Pelo terceiro ano seguido, dando sequência e perenidade às ações integradas de promoção, o roadshow se mostra estratégico na capacitação dos agentes de viagens e operadoras, responsáveis pela venda direta dos destinos paulistas aos viajantes, sendo também o ponto de conversão das demais atividades realizadas, como campanhas, produção de conteúdo e participação em eventos especializados B2B e B2C”, diz Toni Sando, presidente executivo do Visite São Paulo Convention Bureau.

O evento, que combina capacitação e rodada de negócios, será conduzido por Aline Moretto, diretora de Promoção do VSPCB, e por um representante da Setur.

Próximas datas

Dos dias 10 a 14 de agosto, será a vez de Salvador (BA) receber o roadshow “Meu Destino é São Paulo”. Depois, no dia 26, o evento acontece em Porto Alegre (RS). Na oportunidade, o roadshow será comandado por Denyse Kirihara, também da área de Promoção do VSPCB, e um representante da Setur-SP. Na sequência, o evento passará por Curitiba (PR) no dia 28. Em setembro, no dia 16, o roadshow acontece em Belo Horizonte (MG) e no dia 17, em Goiânia (GO).

Posteriormente, os roadshows serão realizados em setembro na França (Paris) e outubro nos Estados Unidos (Nova Iorque e Miami).