Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Geral São Paulo

Finalíssima dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo sub-17 define colégios campeões estaduais

Etapa decisiva serviu de classificatória para os Jogos da Juventude

08/08/2025 13h40
Por: Redação Fonte: Secom SP
As finais sub-17 do Jeesp reuniram 3.950 atletas de 150 municípios, que competiram em sete modalidades
As finais sub-17 do Jeesp reuniram 3.950 atletas de 150 municípios, que competiram em sete modalidades

A categoria sub-17 dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) atualizou o seu rol de campeões na última quinta-feira (7), na Praia Grande.

Os 28 colégios vencedores das finais em suas respectivas categorias se encontraram na Finalíssima, etapa decisiva que definiu os campeões estaduais e classificados para os Jogos da Juventude. A capital paulista foi quem melhor se saiu, com quatro colégios campeões. Os colégios EE João Cursino (São José dos Campos), EE Batuíra (Poá), EE Anibal de Freitas (Campinas) e EE Sylvia de Melo (Praia Grande) foram os campeões provenientes da rede estadual de ensino.

“O Jeesp mexe com os alunos, as escolas. É uma competição importante e que vem melhorando o nível técnico com o passar dos anos. A gente percebe que os alunos têm vontade de disputar”, diz Luis Fernando Butti, técnico medalhista de ouro e prata com os times de vôlei feminino e masculino do Colégio Campos Salles.

As finais sub-17 do Jeesp reuniram 3.950 atletas de 150 municípios, que competiram em sete modalidades: basquete, futsal, handebol, vôlei, damas, tênis de mesa e xadrez. Clique aqui para conferir os resultados da Finalíssima.

Veja quem foram os campeões da Finalíssima sub-17:

Basquete feminino

EE João Cursino (São José dos Campos)

Basquete masculino

Colégio Cristão Kairós (Suzano)

Futsal feminino

Colégio Arbos (São Caetano do Sul)

Futsal masculino

Colégio Amorim Tatuapé (São Paulo)

Handebol feminino

Colégio Amorim Santa Tereza (São Paulo)

Tênis de Mesa feminino duplas

EE Batuíra (Poá)

Tênis de Mesa feminino equipes

Colégio Arbos (São Caetano do Sul)

Tênis de Mesa masculino duplas

Colégio Academia (Jaú)

Tênis de Mesa feminino equipe

Colégio Arbos (São Caetano do Sul)

Vôlei feminino

Colégio Campos Salles (São Paulo)

Vôlei masculino

EE Anibal de Freitas (Campinas)

Xadrez feminino individual

Colégio Sepp (Jacareí)

Xadrez masculino individual

EE Sylvia de Mello (Praia Grande)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Sul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-Oeste
Geral São Paulo tem céu nublado e frio neste domingo
São Paulo Judô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
São Paulo Conheça as falsas-jararacas, espécies que imitam a serpente peçonhenta, mas são inofensivas
Geral Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões
São Paulo Exercícios isométricos são alternativa no enfrentamento da hipertensão arterial
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias