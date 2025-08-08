Finalíssima dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo sub-17 define colégios campeões estaduais

As finais sub-17 do Jeesp reuniram 3.950 atletas de 150 municípios, que competiram em sete modalidades

A categoria sub-17 dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) atualizou o seu rol de campeões na última quinta-feira (7), na Praia Grande.

Os 28 colégios vencedores das finais em suas respectivas categorias se encontraram na Finalíssima, etapa decisiva que definiu os campeões estaduais e classificados para os Jogos da Juventude. A capital paulista foi quem melhor se saiu, com quatro colégios campeões. Os colégios EE João Cursino (São José dos Campos), EE Batuíra (Poá), EE Anibal de Freitas (Campinas) e EE Sylvia de Melo (Praia Grande) foram os campeões provenientes da rede estadual de ensino.

“O Jeesp mexe com os alunos, as escolas. É uma competição importante e que vem melhorando o nível técnico com o passar dos anos. A gente percebe que os alunos têm vontade de disputar”, diz Luis Fernando Butti, técnico medalhista de ouro e prata com os times de vôlei feminino e masculino do Colégio Campos Salles.

As finais sub-17 do Jeesp reuniram 3.950 atletas de 150 municípios, que competiram em sete modalidades: basquete, futsal, handebol, vôlei, damas, tênis de mesa e xadrez. Clique aqui para conferir os resultados da Finalíssima.

Veja quem foram os campeões da Finalíssima sub-17:

Basquete feminino

EE João Cursino (São José dos Campos)

Basquete masculino

Colégio Cristão Kairós (Suzano)

Futsal feminino

Colégio Arbos (São Caetano do Sul)

Futsal masculino

Colégio Amorim Tatuapé (São Paulo)

Handebol feminino

Colégio Amorim Santa Tereza (São Paulo)

Tênis de Mesa feminino duplas

EE Batuíra (Poá)

Tênis de Mesa feminino equipes

Colégio Arbos (São Caetano do Sul)

Tênis de Mesa masculino duplas

Colégio Academia (Jaú)

Tênis de Mesa feminino equipe

Colégio Arbos (São Caetano do Sul)

Vôlei feminino

Colégio Campos Salles (São Paulo)

Vôlei masculino

EE Anibal de Freitas (Campinas)

Xadrez feminino individual

Colégio Sepp (Jacareí)

Xadrez masculino individual

EE Sylvia de Mello (Praia Grande)