Finalíssima dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo sub-17 define colégios campeões estaduais

A categoria sub-17 dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) atualizou o seu rol de campeões na última quinta-feira (7), na Praia Grande.
Os 28 colégios vencedores das finais em suas respectivas categorias se encontraram na Finalíssima, etapa decisiva que definiu os campeões estaduais e classificados para os Jogos da Juventude. A capital paulista foi quem melhor se saiu, com quatro colégios campeões. Os colégios EE João Cursino (São José dos Campos), EE Batuíra (Poá), EE Anibal de Freitas (Campinas) e EE Sylvia de Melo (Praia Grande) foram os campeões provenientes da rede estadual de ensino.
“O Jeesp mexe com os alunos, as escolas. É uma competição importante e que vem melhorando o nível técnico com o passar dos anos. A gente percebe que os alunos têm vontade de disputar”, diz Luis Fernando Butti, técnico medalhista de ouro e prata com os times de vôlei feminino e masculino do Colégio Campos Salles.
As finais sub-17 do Jeesp reuniram 3.950 atletas de 150 municípios, que competiram em sete modalidades: basquete, futsal, handebol, vôlei, damas, tênis de mesa e xadrez. Clique aqui para conferir os resultados da Finalíssima.
Veja quem foram os campeões da Finalíssima sub-17:
Basquete feminino
EE João Cursino (São José dos Campos)
Basquete masculino
Colégio Cristão Kairós (Suzano)
Futsal feminino
Colégio Arbos (São Caetano do Sul)
Futsal masculino
Colégio Amorim Tatuapé (São Paulo)
Handebol feminino
Colégio Amorim Santa Tereza (São Paulo)
Tênis de Mesa feminino duplas
EE Batuíra (Poá)
Tênis de Mesa feminino equipes
Colégio Arbos (São Caetano do Sul)
Tênis de Mesa masculino duplas
Colégio Academia (Jaú)
Tênis de Mesa feminino equipe
Colégio Arbos (São Caetano do Sul)
Vôlei feminino
Colégio Campos Salles (São Paulo)
Vôlei masculino
EE Anibal de Freitas (Campinas)
Xadrez feminino individual
Colégio Sepp (Jacareí)
Xadrez masculino individual
EE Sylvia de Mello (Praia Grande)
