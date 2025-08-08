Inscrições para Congresso de Línguas do Centro Paula Souza são prorrogadas

Tempo limpo
Porto Velho, RO
As inscrições para participar como ouvinte ou apresentar trabalhos acadêmicos na 7ª edição do Congresso Brasileiro de Línguas na Formação Técnica e Tecnológica (Cbtecle) foram prorrogadas até o dia 17 de agosto. Professores de línguas de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, além de pesquisadores e profissionais da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do Centro Paula Souza (CPS) e de outras instituições brasileiras e estrangeiras podem se inscrever pelo site fatecpg.edu.br/viicbtecle .
Com o tema Línguas e tecnologias na formação profissional: desafios e inovações no Ensino Técnico e Tecnológico, o evento está marcado para os dias 11 e 12 de setembro, na Fatec Praia Grande. O congresso é realizado a cada dois anos, desde 2009, pela Coordenadoria Geral de Ensino Superior de Graduação (Cesu) do CPS.
“Nosso objetivo é permitir que especialistas e interessados nas áreas de línguas materna e estrangeira troquem experiências e se aprimorem por meio do compartilhamento de ideias, apresentações e debates sobre as tendências metodológicas para o ensino-aprendizagem de idiomas em contexto profissional”, projeta Carla Aparecida Pedriali Moraes, responsável pela área de Extensão e Pesquisa da Cesu e uma das organizadoras do congresso.
7º Congresso Brasileiro de Línguas na Formação Técnica e Tecnológica
Local: Fatec Praia Grande
Endereço: Praça 19 de Janeiro, 144 – Boqueirão – Praia Grande – SP
Data: 11 e 12 de setembro
Inscrições para apresentadores e ouvintes: até 17 de agosto
Inscrições e mais informações: fatecpg.edu.br/viicbtecle
Mín. 22° Máx. 36°
Mín. 21° Máx. 38°Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 40°Tempo limpo