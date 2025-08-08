Segunda, 11 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Vestibular Unesp 2026 vai oferecer vagas em 136 cursos de graduação em 24 cidades paulistas

Vestibular da Unesp aplicará nacionalmente provas da 1ª fase em 2 de novembro para 5.867 vagas; inscrições serão realizadas de 4 de setembro a 8 de...

08/08/2025 13h16
Por: Redação Fonte: Secom SP
A Unesp tem 136 cursos de graduação em 24 cidades paulistas
A Unesp tem 136 cursos de graduação em 24 cidades paulistas

A resolução do Vestibular 2026 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) , com oferta total de 7.690 vagas em 24 cidades, foi publicada no Diário Oficial/SP desta sexta-feira (8) e pode ser consultada nos sites da Unesp e da Fundação Vunesp, responsável pelo exame. Os endereços são vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br . A Unesp destinará ainda 934 vagas ao Vestibular Seriado Paulista (Provão Paulista), exame para ingresso de alunos de escolas públicas do Estado de São Paulo em cinco instituições paulistas, entre elas a Unesp.

Serão oferecidas também outras 729 vagas para ingresso pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e 2025, em processo seletivo próprio e inédito na Unesp, com inscrições previstas para o mês de novembro. A resolução contempla também as 160 vagas das engenharias de Ilha Solteira previstas para o Vestibular Unesp Meio de Ano e o Processo Seletivo Unesp-Enem Meio de Ano. A Unesp tem 136 cursos de graduação em 24 cidades paulistas.

As inscrições para o Vestibular Unesp 2026, com 5.867 vagas, serão realizadas de 4 de setembro a 8 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela seleção. A divulgação sobre os critérios para pedidos de isenção ou redução de 50% da taxa está prevista para a segunda quinzena de agosto.

A Unesp e a Vunesp oferecem ainda redução de 75% da taxa para os mais de 400 mil vestibulandos de último ano do ensino médio público paulista (Secretaria da Educação e Centro Paula Souza), neste caso com cadastramento de 4 de setembro a 8 de outubro.

As provas da Unesp serão realizadas em duas fases, em 35 cidades, sendo 31 no Estado de São Paulo. A primeira fase será aplicada no dia 2 de novembro, domingo. O exame será composto por 90 questões de múltipla escolha. Os candidatos habilitados e convocados para a segunda fase farão novas provas nos dias 7 e 8 de dezembro, domingo e segunda-feira, com 36 questões dissertativas e uma redação.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Tal somatória inclui as 934 vagas do Provão Paulista destinadas exclusivamente para alunos do ensino público. Este sistema tem garantido maioria de ingressantes vindos de escolas públicas desde o Vestibular Unesp 2017.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP

Mais informações
A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina. Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária em todas as grandes áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem cerca de 50 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). Oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos para a comunidade. Três escolas de ensino médio/técnico também são mantidas pela Unesp, que possui cerca de 1.900 laboratórios e 33 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/FaleConosco . Também pode acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br .

Para obter informações sobre os cursos de graduação da Unesp, pode acessar a página do Guia de Profissões em www.unesp.br/guiadeprofissoes .

