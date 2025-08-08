Segunda, 11 de Agosto de 2025
Geral Geral

Aviões quase batem durante taxiamento no Aeroporto Internacional de SP

Manobras impediran colisão entre aeronaves da Azul e da Air France

08/08/2025 13h16
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Um avião da companhia aérea Azul quase colidiu com uma aeronave da Air France na pista do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), na noite desta quarta-feira (6).

Segundo a Azul, a aeronave do voo AD4547 (Guarulhos-Confins) precisou ser reposicionada em solo e, em seguida, passou pelo reabastecimento antes da decolagem . Não houve qualquer dano ou avaria no equipamento durante as manobras. O voo decolou em seguida, normalmente e em total segurança para seu destino.

Segundo a Air France, a tripulação do voo AF459, que seguia para Paris, precisou interromper a sequência de taxiamento rumo à pista devido à proximidade com outra aeronave que também se encontrava em solo.

"Uma ação coordenada entre as tripulações, o controle de tráfego aéreo e os serviços de solo do aeroporto permitiu o recuo da outra aeronave, possibilitando que o voo AF459 retomasse o taxiamento e decolasse normalmente”, informou a companhia em nota.

A empresa responsável pelo controle do tráfego aéreo no Aeroporto de Guarulhos relatou que a aeronave da empresa aérea Azul, que faria o voo com destino ao aeroporto de Confins, transmitiu mensagem à torre de controle do aeroporto de Guarulhos, avisando sobre a excessiva proximidade de uma aeronave da empresa Air France, que também taxiava para a pista de decolagem.

“As aeronaves interromperam o taxi e foram acionadas equipes de solo da GRU Airport para melhor verificação do posicionamento no local. A tripulação da aeronave da Azul solicitou retornar sua aeronave ao estacionamento para reabastecer, com o fito de prosseguir o voo, o que foi prontamente atendido pela equipe de apoio em solo, que realizou o reboque da aeronave até o pátio”, diz nota da empreiteira NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea.

Segundo a NAV Brasil, o avião da Air France não apresentou demanda por retorno, prosseguindo para decolagem. A ocorrência não afetou as operações no aeroporto.

“As ações internas de apuração da ocorrência foram imediatamente iniciadas, ao tempo em que reafirma seu compromisso com a transparência e a manutenção da segurança operacional, princípios que norteiam a atuação da empresa e sustentam a excelência dos serviços prestados em todo o território nacional”, diz a empresa em sua nota.

