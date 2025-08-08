Escolas estaduais de SP têm até 12 de agosto para se inscrever na Olimpíada Nacional de Ciências

A participação é gratuita e voltada a alunos do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio

As escolas da rede estadual de São Paulo têm até a próxima terça-feira (12) para inscrever seus estudantes na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2025, uma das maiores competições científicas do país. A participação é gratuita e voltada a alunos do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, incluindo estudantes do itinerário formativo da Educação Técnica Profissional e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições devem ser feitas no portal onciencias.org . Até o fim desta semana, mais de 60 mil alunos da rede estadual já estão inscritos na ONC.

Neste ano, a Olimpíada tem como tema central “Oceanos”. A ideia é que os participantes explorem a biodiversidade marinha, o ciclo da água e o papel dos mares no equilíbrio climático e na sustentabilidade do planeta. A competição é organizada por cinco importantes instituições científicas, entre elas, o Instituto Butantan, a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e a Sociedade Brasileira de Física.

A primeira fase será realizada no formato online nos dias 14, 15 e 16 de agosto, com questões objetivas de múltipla escolha. Os classificados participarão da segunda fase nos dias 11 e 12 de setembro, com provas dissertativas. Os melhores colocados recebem certificados, medalhas e participam de premiação que, neste ano, tem uma novidade no estado de São Paulo.

“Embora a Olimpíada de Ciências não seja organizada pela Seduc-SP, firmamos uma parceria com a organização para realizar uma premiação presencial para os nossos estudantes medalhistas. Por isso, queremos alcançar o maior número possível de participantes”, explica Rodrigo Fernandes, professor e membro da equipe da Coordenadoria de Ensino Médio, da Subsecretaria Pedagógica da Educação de SP.

Fernandes avisa ainda que este é o primeiro ano que a Olimpíada integra a categoria “kids”, voltada aos alunos menores, do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Medalha de ouro e novas descobertas

Na Escola Estadual Aristides de Castro, em São Paulo, a Olimpíada tem ajudado a descobrir talentos e a fortalecer os vínculos entre alunos e professores. Em 2024, a escola conquistou uma medalha de ouro com a estudante Lays Campos Nery, então no 7º ano e hoje matriculada no 8º ano do Ensino Fundamental.

“A participação em olimpíadas estimula o fortalecimento da relação entre professor e aluno. O estudante passa a enxergar as suas professoras e professores como parceiros no seu projeto de vida”, afirma o professor Tiago Henrique Pereira da Silva, coordenador da área de Ciências da Natureza e Matemática na escola.

Neste ano, a unidade vai participar com 150 alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. O professor avisa que a participação acontece a partir de decisão de cada aluno. “Acreditamos que a adesão voluntária é mais inclusiva, acolhedora e permite descobrir talentos ocultos. Os alunos estão se preparando com sugestões de leitura, vídeos educativos e provas anteriores da ONC. É uma construção que envolve toda a equipe”, diz o professor.

Estímulo à ciência e ao protagonismo

Já na Escola Estadual Ibrahim Nobre, localizada na zona sul da capital paulista, a ONC tem sido parte do calendário pedagógico. A escola já participou das edições anteriores e, em 2025, terá 126 estudantes do Ensino Médio na competição.

“Estar nessa competição é importante porque ela estimula o pensamento científico e aproxima os estudantes das áreas de pesquisa e inovação. É uma oportunidade de reconhecer talentos e incentivar o protagonismo juvenil”, destaca o professor de química e biologia da escola Ibrahim, Pedro Henrique da Silva Fernandes.

O professor conta que o fato de a escola apoiar a participação em olimpíadas externas, assim como a dedicação nas competições da Secretaria da Educação, como a Olimpíada de Matemática (Omasp) e Olimpíada Interpreta SP (Olisp), tem rendido frutos. “Já tivemos medalhistas em edições anteriores da ONC e isso mostra que, com atenção e esforço, é possível obter ótimos resultados. Os alunos estão se preparando com muita dedicação, usando provas anteriores, revisões, plataformas digitais e estudos em grupo. O clima é de entusiasmo por aqui”, completa.

Para o professor, a Olimpíada pode transformar a forma como os alunos veem a área de Ciências da Natureza. “Muitos passam a se interessar mais pelas aulas e até consideram seguir carreira científica. Quando eles conquistam medalhas, o interesse se multiplica. É uma experiência marcante para todos.”