Polícia prende 12 integrantes de quadrilha que invadia residências em SP

Uma extensa investigação realizada por policiais civis da 2ª seccional da capital desarticulou uma organização criminosa especializada em roubos e furtos de condomínios na zona sul de São Paulo. No início da madrugada desta sexta-feira (8), 12 homens foram presos e 2 menores infratores apreendidos em uma casa localizada no bairro Sacomã.

O grupo possuía uma enorme estrutura organizacional, onde cada integrante era responsável por uma função dentro do esquema criminoso. Havia um “chefe” que determinava quais as vítimas seriam assaltadas e quem iria praticar o crime. Posteriormente, parte do grupo era responsável por guardar os itens roubados para dividir o dinheiro entre o bando.

A investigação teve início em junho, quando um grupo com três homens e um menor infrator foram detidos na Vila Heliópolis quando pretendiam praticar um roubo a residência.

Após autorização judicial, foi iniciada uma análise dos telefones apreendidos dos indiciados. Os investigadores descobriram que existia um núcleo criminoso por trás dos roubos, identificando uma chamada em grupo no momento do ato criminoso que interligava dez pessoas.

Os policiais investigaram a participação do grupo em dois roubos, onde puderam identificar o modus operandi da quadrilha, que utilizava o mesmo veículo e clonava os controles remotos das residências.

Os agentes ainda receberam uma informação anônima de que um dos investigados estaria escondido em um imóvel no Sacomã. No local, além do suspeito foram encontrados os demais 13 participantes do núcleo criminoso.

A polícia apreendeu diversos itens de vítimas que foram roubadas ou furtadas como celulares, relógios, bonés, óculos e cartões bancários. Também foram recolhidas uma pistola e um revólver e 23 cartuchos de munição.

O caso foi registrado como organização criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor na 2ª Delegacia Seccional (Sul). A autoridade policial solicitou a prisão preventiva dos indiciados, que tem entre 18 e 35 anos. As investigações continuam a fim de identificar novos suspeitos do bando.