Defesa Civil alerta para frente fria e Governo de SP mobiliza abrigo solidário a partir de sábado (9)

A Defesa Civil do Estado alerta que, entre os dias 08 e 11 de agosto, a atuação de uma frente fria provocará mudanças significativas nas condições do tempo em diversas regiões do estado. O sistema avançará pela costa paulista, trazendo chuvas para o Litoral, Capital e Região Metropolitana. Essas precipitações poderão vir acompanhadas de rajadas de vento moderadas, além de raios e possibilidade de granizo de forma isolada.
Com a chegada do sistema frontal, as temperaturas terão queda acentuada a partir de sábado (10), principalmente nas regiões mais elevadas. Os termômetros devem registrar mínimas de até 6°C na Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira, e não ultrapassar os 13°C em boa parte do estado.
Outro destaque para o período é a ocorrência de ressacas no Litoral Paulista, impulsionadas pelos ventos associados à frente fria. A Defesa Civil orienta que embarcações de pequeno porte evitem navegar e que a população mantenha distância das áreas de arrebentação durante o fim de semana.
Já no Noroeste do estado, especialmente nas regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Barretos, o cenário será diferente. Com tempo seco, sem previsão de chuva e umidade relativa do ar próxima aos 30%, essas localidades estarão sob maior risco para a ocorrência de incêndios em vegetação. A população deve evitar qualquer atividade que possa provocar focos de fogo, como fogueiras, soltura de balões, descarte inadequado de bitucas de cigarro ou uso de queimadas.
Mínimas:
• Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira: 6°C
• Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara: 9°C
• Região Metropolitana de São Paulo: 8°C
• Baixada Santista e Litoral Norte: 11°C
• Presidente Prudente e Marília: 9°C
• Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11°C
• Araçatuba e São José do Rio Preto: 12°C
Máximas:
• Baixada Santista e Litoral Norte: 17°C
• Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira: 15°C
• Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara: 21°C
• Região Metropolitana de São Paulo: 18°C
• Presidente Prudente e Marília: 21°C
• Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 25°C
• Araçatuba e São José do Rio Preto: 25°C.
Diante deste cenário, será ativado abrigo emergencial na estação Pedro II do Metrô, com funcionamento entre os dias 09 e 12 de agosto, das 19h às 8h. A iniciativa é uma ação conjunta da Defesa Civil com o Metrô, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o Fundo Social de São Paulo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, para garantir acolhimento e segurança à população em situação de rua.
O espaço oferecerá colchões, cobertores, alimentação, além de acolhimento de pets.
