Quinta, 07 de Agosto de 2025
29°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Geral São Paulo

Defesa Civil alerta para frente fria e Governo de SP mobiliza abrigo solidário a partir de sábado (9)

A Defesa Civil do Estado alerta que, entre os dias 08 e 11 de agosto, uma frente fria provocará mudanças nas condições do tempo.

07/08/2025 19h04
Por: Redação Fonte: Secom SP
Com a chegada do sistema frontal, as temperaturas terão queda acentuada a partir de sábado (10), principalmente nas regiões mais elevadas. Foto: Marcelo Camargo
Com a chegada do sistema frontal, as temperaturas terão queda acentuada a partir de sábado (10), principalmente nas regiões mais elevadas. Foto: Marcelo Camargo

A Defesa Civil do Estado alerta que, entre os dias 08 e 11 de agosto, a atuação de uma frente fria provocará mudanças significativas nas condições do tempo em diversas regiões do estado. O sistema avançará pela costa paulista, trazendo chuvas para o Litoral, Capital e Região Metropolitana. Essas precipitações poderão vir acompanhadas de rajadas de vento moderadas, além de raios e possibilidade de granizo de forma isolada.

Com a chegada do sistema frontal, as temperaturas terão queda acentuada a partir de sábado (10), principalmente nas regiões mais elevadas. Os termômetros devem registrar mínimas de até 6°C na Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira, e não ultrapassar os 13°C em boa parte do estado.

Outro destaque para o período é a ocorrência de ressacas no Litoral Paulista, impulsionadas pelos ventos associados à frente fria. A Defesa Civil orienta que embarcações de pequeno porte evitem navegar e que a população mantenha distância das áreas de arrebentação durante o fim de semana.

Já no Noroeste do estado, especialmente nas regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Barretos, o cenário será diferente. Com tempo seco, sem previsão de chuva e umidade relativa do ar próxima aos 30%, essas localidades estarão sob maior risco para a ocorrência de incêndios em vegetação. A população deve evitar qualquer atividade que possa provocar focos de fogo, como fogueiras, soltura de balões, descarte inadequado de bitucas de cigarro ou uso de queimadas.

Confira as temperaturas previstas para o período:

Mínimas:
• Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira: 6°C
• Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara: 9°C
• Região Metropolitana de São Paulo: 8°C
• Baixada Santista e Litoral Norte: 11°C
• Presidente Prudente e Marília: 9°C
• Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11°C
• Araçatuba e São José do Rio Preto: 12°C

Máximas:
• Baixada Santista e Litoral Norte: 17°C
• Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira: 15°C
• Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara: 21°C
• Região Metropolitana de São Paulo: 18°C
• Presidente Prudente e Marília: 21°C
• Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 25°C
• Araçatuba e São José do Rio Preto: 25°C.

Diante deste cenário, será ativado abrigo emergencial na estação Pedro II do Metrô, com funcionamento entre os dias 09 e 12 de agosto, das 19h às 8h. A iniciativa é uma ação conjunta da Defesa Civil com o Metrô, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o Fundo Social de São Paulo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, para garantir acolhimento e segurança à população em situação de rua.

O espaço oferecerá colchões, cobertores, alimentação, além de acolhimento de pets.

