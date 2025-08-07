Presidente Prudente: Prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11

Termina na próxima segunda-feira (11) o prazo para inscrições no processo seletivo simplificado para professores do Ensino Médio técnico . São 5 mil vagas para profissionais com diplomas de cursos de bacharelado, tecnólogos e licenciados ou especialistas com experiência comprovada no mercado que queiram atuar como docentes nos cursos do itinerário de formação técnico e profissional no ano de 2026.

O cadastro é online no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV): conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp25 . As provas estão marcadas para 28 de setembro. Na região de Presidente Prudente, estão previstas 88 vagas.

A contratação é por tempo determinado e a remuneração é de R$ 5.565,00 para carga de 40 horas semanais, com possibilidade de jornada proporcional. O edital completo está publicado no Diário Oficial do Estado.

Foto: Reprodução/Secom SP

Há oportunidades nos seis eixos de cursos ofertados nas escolas da rede estadual: gestão e negócios (administração, logística e vendas), saúde (enfermagem e farmácia), tecnologia da informação (ciência de dados e desenvolvimento de sistemas e robótica), recursos naturais (agronegócio), turismo, hospitalidade e lazer (hospedagem) e controle e processos industriais (eletrônica).

O diretor da Escola Estadual Alexandre de Gusmão, o professor Cesar Xavier, enaltece os professores e alunos do ensino técnico e incentiva novos profissionais a se inscreverem no processo seletivo. Na unidade, localizada na zona sul da capital paulista, são oferecidos os cursos de administração, farmácia, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas e vendas.

“Os alunos estão valorizando mais o professor, este curso traz para ele uma esperança e esta esperança é pensar no futuro daquele jovem que está ali na escola, está buscando uma oportunidade. É importante esse processo seletivo, ele [o professor] vai encontrar um aluno com vontade, um aluno com querer, um aluno que deve buscar experiências e com o aluno que está pensando no futuro”, diz Xavier.

Provas objetiva, discursiva e prática

O processo seletivo simplificado é organizado em quatro etapas composta por prova objetiva, prova discursiva, prova prática (vídeoaula de 5 a 7 minutos) e avaliação de títulos. Os candidatos têm entre 18 de agosto e 15 de setembro para enviar à banca os vídeos da prova prática.

Durante a inscrição, os profissionais devem escolher até duas diretorias de ensino para fins de contratação, além de um ou dois eixos de prova — desde que os horários não coincidam.

Os aprovados no processo seletivo serão designados para escolas das 91 Unidades Regionais de Ensino e contarão com o apoio pedagógico da Seduc-SP. A pasta fornecerá planejamento, formação e material estruturado para todas as aulas dos cursos.

Processo seletivo para temporários FGV e Vunesp

As inscrições são exclusivas para candidatos interessados em atuar, em caráter temporário, no itinerário de formação técnico e profissional do Ensino Médio.

Quem fez a seleção em 2023 e 2024 e não assinou contrato deve participar desse novo processo. Caso tenha participado das edições de 2023 ou 2024 e mantenha vínculo ativo em 2025, não é preciso participar dessa nova edição.

Caso o interesse seja por classes do Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) ou em aulas da formação geral básica (FGB) e itinerários de exatas e humanas do Ensino Médio, o processo para cadastro de reserva de temporários é realizado todos os anos pela Fundação Vunesp. O prazo de seleção para o ano letivo de 2026 foi encerrado em junho e as provas serão em agosto.

Candidatos que forem aprovados nos dois concursos podem assumir os cargos, desde que haja vagas e consiga conciliar os dois contratos.