Polícia Civil de SP realiza operação contra autores de violência doméstica em todo o estado

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realiza nesta quinta-feira (7) uma operação para cumprir mandados de prisão contra autores de violência doméstica. A ação ocorre em todo o território nacional e faz parte das ações do Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher.

Em São Paulo, são mais de mil mandados de prisão a serem cumpridos por diversos departamentos e unidades da Polícia Civil.

Integrada ao calendário do Agosto Lilás, a ação reforça o compromisso da instituição com a defesa das mulheres paulistas por meio de investigações qualificadas, cumprimento de mandados judiciais, diligências e ações de proteção às vítimas.

“A operação é uma resposta da Polícia Civil aos crimes de violência doméstica. Estamos unindo forças para mostrar que a mulher não está sozinha e que o estado está ao seu lado para protegê-la”, afirma a delegada Adriana Liporoni, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. “A data é simbólica, mas o nosso trabalho é constante e diário, com foco em investigar, prender e acolher.”, completa.

A Operação Shamar é coordenada pelo Ministério da Justiça e também tem o apoio da Polícia Militar e demais forças de segurança.