Governo de RO reforça segurança de catadores de materiais recicláveis com mais equipamentos de proteção individual

Com o objetivo de promover a inclusão social, segurança no trabalho e aumento da produtividade dos catadores de materiais recicláveis em Rondônia, com foco na sustentabilidade e economia circular, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), entregou nesta quinta-feira (7), 37 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais que atuam na coleta seletiva da Região 1, que compreende os municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari. Trata-se da segunda entrega de EPIs realizada pela Seas. A primeira ocorreu no mês de maio, durante a Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a coleta seletiva de materiais recicláveis é essencial para a preservação do meio ambiente, a redução da poluição e a economia de recursos naturais, além de gerar empregos e renda, e reforçou que os catadores desempenham papel fundamental, atuando como importantes agentes na redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos.
“São esses profissionais que contribuem para a economia circular, evitando o acúmulo de lixo em aterros sanitários e lixões, além de promover a reciclagem e reutilização de materiais, transformando o que seria descartado em material ou objeto de uso”, salientou, completando que devido a esse importante papel, é fundamental que eles estejam protegidos com os equipamentos que compõem cada kit, cuja entrega foi definida após diagnóstico realizado pela Seas, em 2023 e 2024.
A secretária da Seas, Luana Rocha, adiantou durante a cerimônia realizada na Vila Princesa, na Capital, que outras entregas estão previstas para o decorrer deste ano para todas as associações, cooperativas e catadores autônomos, que se inscreverem no projeto, até 30 de setembro, por meio do formulário online disponível no link do Projeto Rondônia Recicla . Ao todo serão 2 mil kits entregues nas 10 Regionais do estado, com investimento de R$ 775.180 do governo estadual.
“Trabalhamos com base em dados para dar mais dignidade e condições para que essas pessoas possam ter uma vida melhor e desenvolvam seu trabalho de forma mais adequada, refletindo na qualidade de vida também da sociedade como um todo”, enfatizou a secretária da Seas.
Pai de quatro filhos e há cerca de 20 anos na atividade, Toni dos Santos Industrial, coordenador Financeiro da Catanorte, cooperativa de coleta e comercialização de resíduos sólidos, e que também integra o Movimento Nacional dos Catadores no Estado de Rondônia, destacou a importância dos kits como “reconhecimento do governo a esse trabalho tão importante para a natureza e as pessoas.”
Já Luciana Dias, mãe de dois filhos, disse que trabalhava esporadicamente como diarista e ingressou na cooperativa há menos de um ano com o intuito de ampliar seu conhecimento sobre os recicláveis ao mesmo tempo que garante uma renda maior. Com a chegada dos kits, ela acredita que agora seu trabalho terá “mais segurança, com mais consciência e evitando contaminações no local e depois levar para casa”, disse.
Em Porto Velho, estão sendo beneficiados 13 catadores da Cooperativa CataNorte, 13 da Associação ReciclaMais e 7 da Cooperativa CataLeste. Já em Candeias serão 4 catadores autônomos.
COMPOSIÇÃO DO KIT
