Governo de RO reforça segurança de catadores de materiais recicláveis com mais equipamentos de proteção individual

Com o objetivo de promover a inclusão social, segurança no trabalho e aumento da produtividade dos catadores de materiais recicláveis em Rondônia, com foco na sustentabilidade e economia circular, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), entregou nesta quinta-feira (7), 37 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais que atuam na coleta seletiva da Região 1, que compreende os municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari. Trata-se da segunda entrega de EPIs realizada pela Seas. A primeira ocorreu no mês de maio, durante a Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a coleta seletiva de materiais recicláveis é essencial para a preservação do meio ambiente, a redução da poluição e a economia de recursos naturais, além de gerar empregos e renda, e reforçou que os catadores desempenham papel fundamental, atuando como importantes agentes na redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos.

Ao todo serão 2 mil kits entregues nas 10 Regionais do estado

“São esses profissionais que contribuem para a economia circular, evitando o acúmulo de lixo em aterros sanitários e lixões, além de promover a reciclagem e reutilização de materiais, transformando o que seria descartado em material ou objeto de uso”, salientou, completando que devido a esse importante papel, é fundamental que eles estejam protegidos com os equipamentos que compõem cada kit, cuja entrega foi definida após diagnóstico realizado pela Seas, em 2023 e 2024.

A secretária da Seas, Luana Rocha, adiantou durante a cerimônia realizada na Vila Princesa, na Capital, que outras entregas estão previstas para o decorrer deste ano para todas as associações, cooperativas e catadores autônomos, que se inscreverem no projeto, até 30 de setembro, por meio do formulário online disponível no link do Projeto Rondônia Recicla . Ao todo serão 2 mil kits entregues nas 10 Regionais do estado, com investimento de R$ 775.180 do governo estadual.

“Trabalhamos com base em dados para dar mais dignidade e condições para que essas pessoas possam ter uma vida melhor e desenvolvam seu trabalho de forma mais adequada, refletindo na qualidade de vida também da sociedade como um todo”, enfatizou a secretária da Seas.

Luciana Dias disse que os equipamentos vão evitar dela ser contaminada

Pai de quatro filhos e há cerca de 20 anos na atividade, Toni dos Santos Industrial, coordenador Financeiro da Catanorte, cooperativa de coleta e comercialização de resíduos sólidos, e que também integra o Movimento Nacional dos Catadores no Estado de Rondônia, destacou a importância dos kits como “reconhecimento do governo a esse trabalho tão importante para a natureza e as pessoas.”

Já Luciana Dias, mãe de dois filhos, disse que trabalhava esporadicamente como diarista e ingressou na cooperativa há menos de um ano com o intuito de ampliar seu conhecimento sobre os recicláveis ao mesmo tempo que garante uma renda maior. Com a chegada dos kits, ela acredita que agora seu trabalho terá “mais segurança, com mais consciência e evitando contaminações no local e depois levar para casa”, disse.

Em Porto Velho, estão sendo beneficiados 13 catadores da Cooperativa CataNorte, 13 da Associação ReciclaMais e 7 da Cooperativa CataLeste. Já em Candeias serão 4 catadores autônomos.

Kit é composto por máscara respiratória, avental, abafador de ruído, entre outros

COMPOSIÇÃO DO KIT

Máscara Respiratória (6)

Avental de PVC Forrado (1)

Abafador de ruído (1)

Protetor Auricular Tipo Concha (1)

Óculos de Segurança (2)

Calça Brim Leve com faixa refletiva (2)

Colete Sinalizador Faixa Refletiva Fluorescente (1)

Camiseta Manga Longa (1)

Botinas de Segurança (1)

Luva Anticorte (2)

Chapéu Árabe com protetor de pescoço (1)

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Thaíssa Brandão

Secom - Governo de Rondônia