Araçatuba: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11

Termina na próxima segunda-feira (11) o prazo para inscrições no processo seletivo simplificado para professores do Ensino Médio técnico. São 5 mil vagas para profissionais com diplomas de cursos de bacharelado, tecnólogos e licenciados ou especialistas com experiência comprovada no mercado que queiram atuar como docentes nos cursos do itinerário de formação técnico e profissional no ano de 2026. O cadastro é online no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV): https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp25 . As provas estão marcadas para 28 de setembro. Na região de Araçatuba, estão previstas 65 vagas.



A contratação é por tempo determinado e a remuneração é de R$ 5.565,00 para carga de 40 horas semanais, com possibilidade de jornada proporcional. O edital completo está publicado no Diário Oficial do Estado.



Há oportunidades nos seis eixos de cursos ofertados nas escolas da rede estadual: gestão e negócios (administração, logística e vendas), saúde (enfermagem e farmácia), tecnologia da informação (ciência de dados e desenvolvimento de sistemas e robótica), recursos naturais (agronegócio), turismo, hospitalidade e lazer (hospedagem) e controle e processos industriais (eletrônica).

Diretor da Escola Estadual Alexandre de Gusmão, o professor Cesar Xavier, enaltece os professores e alunos do ensino técnico e incentiva novos profissionais a se inscreverem no processo seletivo. Na unidade, localizada na zona sul da capital paulista, são oferecidos os cursos de administração, farmácia, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas e vendas. “Os alunos estão valorizando mais o professor, este curso traz para ele uma esperança e esta esperança é pensar no futuro daquele jovem que está ali na escola, está buscando uma oportunidade. É importante esse processo seletivo, ele [o professor] vai encontrar um aluno com vontade, um aluno com querer, um aluno que deve buscar experiências e com o aluno que está pensando no futuro”, diz Xavier.

Provas objetiva, discursiva e prática



O processo seletivo simplificado é organizado em quatro etapas composta por prova objetiva, prova discursiva, prova prática (vídeoaula de 5 a 7 minutos) e avaliação de títulos. Os candidatos têm entre 18 de agosto e 15 de setembro para enviar à banca os vídeos da prova prática.



Os profissionais devem escolher, no momento da inscrição, até duas diretorias de ensino para fins de contratação, além de um ou dois eixos de prova — desde que os horários não coincidam.



Os aprovados no processo seletivo serão designados para escolas das 91 Unidades Regionais de Ensino e contarão com o apoio pedagógico da Seduc-SP, que fornecerá planejamento, formação e material estruturado para todas as aulas dos cursos.



Processo seletivo para temporários FGV e Vunesp



As inscrições para o atual processo organizado pela FGV são exclusivas para candidatos interessados em atuar, em caráter temporário, no itinerário de formação técnico e profissional do Ensino Médio. Quem fez a seleção em 2023 e 2024 e não assinou contrato deve participar desse novo processo. Caso tenha participado das edições de 2023 ou 2024 e mantenha vínculo ativo em 2025, não é preciso participar dessa nova edição.

Caso o interesse seja por classes do Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) ou em aulas da formação geral básica (FGB) e itinerários de exatas e humanas do Ensino Médio, o processo para cadastro de reserva de temporários é realizado todos os anos pela Fundação Vunesp. O prazo de seleção para o ano letivo de 2026 foi encerrado em junho e as provas serão em agosto.



Candidatos que forem aprovados nos dois concursos podem assumir os cargos, desde que haja vagas e consiga conciliar os dois contratos.