Geral São Paulo

SP impulsiona setor da cachaça com inscrições abertas para concurso e nova rota turística

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) informa que estão abertas as inscrições para duas importantes iniciativas ...

07/08/2025 12h55
Por: Redação Fonte: Secom SP
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) informa que estão abertas as inscrições para duas importantes iniciativas voltadas à valorização e promoção da cachaça paulista: o II Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista – Edição 2025 e o projeto Rota da Cachaça Paulista.

São Paulo é o maior estado produtor de cana-de-açúcar do Brasil e desempenha um papel de destaque na indústria de cachaça, uma das bebidas alcoólicas mais tradicionais e emblemáticas do país. O concurso, que está em sua segunda edição, tem como objetivo reconhecer e premiar as melhores cachaças produzidas no estado, incentivando a excelência na produção e a competitividade do setor. As inscrições vão até 15 de setembro.

Paralelamente, está em andamento o levantamento técnico e a coleta de informações para o lançamento da Rota da Cachaça Paulista 2025, projeto que vai identificar, reconhecer e promover os produtores paulistas que serão destaques em materiais turísticos oficiais, como livros e vídeos, integrando o circuito de valorização de produtos agropecuários do Estado, já contemplado pelas Rotas do Vinho e do Café. Na inscrição são solicitadas informações sobre os produtos, atividades e experiências ofertadas na propriedade, assim como a produção das cachaças.

A Rota da Cachaça de São Paulo se trata de um projeto intersecretarial do Governo do Estado de São Paulo, sob a coordenação da Casa Civil em conjunto com Invest SP, Secretarias de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura, Industrias e Economia Criativa e representantes da cadeia produtiva da cachaça.

Produtores interessados devem preencher o formulário de cadastro até 15 de setembro. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo e-mail: [email protected] .

Com essas iniciativas, a Secretaria de Agricultura reforça seu compromisso com a valorização da produção artesanal e com o fortalecimento das cadeias produtivas do agro paulista, ampliando oportunidades de negócios, turismo rural e reconhecimento para a cachaça de qualidade produzida no Estado.

INSCRIÇÕES II CONCURSO DA CACHAÇA

EDITAL CONCURSO DA CACHAÇA

INSCRIÇÕES ROTA DA CACHAÇA

