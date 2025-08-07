Quinta, 07 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Pronto-socorro do Dante Pazzanese passará pela maior reforma em 70 anos

Durante as obras, Instituto continuará atendendo emergências cardiológicas

07/08/2025 12h35
Por: Redação Fonte: Secom SP
Atualmente, o Dante Pazzanese atende, mensalmente, cerca de três mil pacientes que procuram o seu pronto-socorro

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reconhecida nacionalmente pela excelência no atendimento em cardiologia, inicia nesta sexta-feira (8) a maior e mais completa reforma de seu pronto-socorro, desde a inauguração do hospital em 1954.

Com investimento estimado em R$ 10 milhões, a obra tem como objetivo modernizar toda a estrutura física do local, ampliando a segurança, o conforto e a qualidade da assistência prestada à população. A reforma deve durar cerca de 12 meses e ao final incluirá, também, a aquisição de novos equipamentos.

Durante o período de obras, o atendimento no pronto-socorro será dedicado, exclusivamente, a pacientes classificados como urgentes, além de receber casos regulados por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross). O hospital ativou 32 leitos para garantir o atendimento para estes pacientes.

Atualmente, o Dante Pazzanese atende, mensalmente, cerca de três mil pacientes que procuram o seu pronto-socorro. Mais de 60% dos casos são classificados como verde e azul (não urgentes). Para estas situações, a orientação é que o paciente procure as unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento da região.

“Após a inauguração, o novo pronto-socorro terá 36 leitos dedicados à observação, medicação, exames, sala de emergência com controle de acesso facial, além de um novo posto de enfermagem. Modernos equipamentos vão qualificar ainda mais o atendimento aos pacientes, que chegam não apenas da capital, mas de diversas regiões do estado”, afirma Fausto Feres, Diretor do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

UPAs terão teleconsulta com o Dante

Durante as obras, o Instituto Dante Pazzanese disponibilizará um canal de telemedicina exclusivo para os médicos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região, responsáveis por realizar o atendimento de urgência e emergência à população. Após a discussão clínica dos casos, os pacientes que necessitarem de atendimento especializado, serão transferidos para o Dante Pazzanese.

“É muito importante que os pacientes que não possuem uma demanda de urgência cardiológica, procurem as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas mais próximas de sua residência, ou unidades estaduais, como o Conjunto Hospitalar Mandaqui, Conjunto Hospitalar Heliópolis e o Hospital Ipiranga”, destaca Feres.

De acordo com o diretor do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, a reforma será fundamental para aprimorar o cuidado prestado à população e modernizar os ambientes assistenciais da unidade, reconhecido como referência em cardiologia em todo o país.

