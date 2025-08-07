Quinta, 07 de Agosto de 2025
Governo de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em Jaru
Geral Rondônia

Governo de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em Jaru

Para a implementar a sinalização de trânsito em vias urbanas do município de Jaru e do distrito de Tarilândia, o Departamento Estadual de Trânsito ...

07/08/2025 12h19
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
O projeto considerou as estatísticas que mostram aumento superior a 100% no número de sinistros em Jaru, entre 2020 e 2024
O projeto considerou as estatísticas que mostram aumento superior a 100% no número de sinistros em Jaru, entre 2020 e 2024

Para a implementar a sinalização de trânsito em vias urbanas do município de Jaru e do distrito de Tarilândia, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e a Prefeitura do município assinaram convênio de sinalização de trânsito, na manhã desta sexta-feira (1º), em Porto Velho.

O valor total do convênio é de R$ 3.752.827,57 (três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), com R$ 375.282,76 (trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) de contrapartida do município. O convênio é para implantar sinalização horizontal (pintura de faixas), vertical (placas) e semafórica em toda a área urbana de Jaru.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento evidencia o compromisso do estado com os municípios e do Detran-RO em salvar vidas no trânsito. “Temos trabalhado constantemente com os municípios, fazendo chegar recursos e políticas públicas que melhoram a vida das pessoas. A sinalização das vias é essencial para garantir segurança, além disso, o respeito pelas normas de circulação assegura que a população tenha um trânsito de paz,” ressaltou.

CONVÊNIO

O projeto contempla as principais avenidas e cruzamentos com os maiores índices de sinistros, além da implantação de faixas elevadas em pontos específicos do município com o objetivo de aumentar a segurança de pedestres e alunos.

O convênio de sinalização de trânsito foi assinado nesta sexta-feira (1º), em Porto Velho
O convênio de sinalização de trânsito foi assinado nesta sexta-feira (1º), em Porto Velho

Durante assinatura do convênio, o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforçou que a parceria com os municípios é uma forma de unir esforços para reduzir os índices de sinistros e promover um trânsito mais seguro para todos. “Assim com a educação e fiscalização, a Engenharia completa o tripé que fortalece a segurança viária, tornando o trânsito dos municípios seguro para todos”.

SINALIZAÇÃO

Elaborado, em conjunto pela prefeitura de Jaru e a pela Diretoria Técnica de Engenharia e Tráfego do Detran-RO (Ditet), o projeto de sinalização levou em consideração os Anuários Estatísticos do Departamento que mostram um aumento de mais de 100% no número de sinistros em Jaru, entre 2020 e 2024.

As análises indicaram que as colisões transversais, causadas principalmente por falta de atenção, são as mais frequentes. “Além disso, o mapa de calor apontou os locais com maior incidência de acidentes, justificando a urgência da melhoria na sinalização”, avaliou a diretora da Ditet, Eva Pedreira.

Fonte
Texto: Jarlana Davy
Fotos: Alan David e Luciane Gonçalves
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
