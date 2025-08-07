Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosRetomada das votações no Plenário não está vinculada a nenhum acordo, diz Hugo MottaPolíticaCacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira RioGeralGoverno de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em JaruPolíticaAlero aprova projeto de lei de autoria da deputada Dra. Taíssa que cria bolsa para catadores de recicláveis em RondôniaCidadesCHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho
Geral Rondônia

Serviços fiscais são reforçados pelo Governo de RO durante o MP Itinerante em municípios do Cone Sul do estado

Ogoverno de Rondônia, com ações da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (Sefin), participou da 10ª edição do projeto “MP Itinerante – Cidad...

07/08/2025 11h06
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Essa é a quarta participação da Sefin no MP Itinerante, consolidando o compromisso com a inclusão fiscal
Essa é a quarta participação da Sefin no MP Itinerante, consolidando o compromisso com a inclusão fiscal

Ogoverno de Rondônia, com ações da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (Sefin), participou da 10ª edição do projeto “MP Itinerante – Cidadania em Todos os Lugares”, realizado pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO), levando serviços e orientações à população de Chupinguaia, Corumbiara, Cabixi e Pimenteiras do Oeste. A ação foi realizada em parceria com outras instituições e transformou escolas da região em polos de cidadania.

Durante o evento, a Sefin ofereceu serviços como regularização do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), orientações sobre os programas Cidadania Empresarial e Cidadania Rural, com apoio no cadastramento e tutoriais sobre o uso do aplicativo da secretaria. Também foram realizadas palestras e atividades educativas por meio do Programa de Educação Fiscal, além da divulgação e suporte ao programa Nota Legal Rondoniense, com orientações práticas sobre o uso do aplicativo que estimula o cidadão a pedir nota fiscal e participar de sorteios.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da ação para levar dignidade às comunidades mais distantes. “Essa união de esforços entre instituições públicas é uma demonstração do nosso compromisso em garantir direitos e ampliar o acesso aos serviços do estado, mesmo nas localidades mais afastadas”, afirmou.

A Sefin ofereceu serviços durante o evento
A Sefin ofereceu serviços durante o evento

Essa é a quarta participação da Sefin no MP Itinerante, consolidando o compromisso da secretaria com a inclusão fiscal. Para o secretário de estado de Finanças, Luís Fernando Pereira, estar presente nessas ações é essencial para que mais cidadãos compreendam e acessem seus direitos tributários. “Além de facilitar o acesso a serviços como o IPVA e o cadastro em programas sociais, mostramos à população como o tributo retorna em benefícios, por meio da educação fiscal e do incentivo à nota fiscal”, destacou o secretário.

A coordenadora do Nota Legal Rondoniense e do Programa de Educação Fiscal da Sefin, Débora Rahal, reforçou o papel pedagógico da participação. “Fizemos um trabalho direto nas escolas com alunos, professores e comunidade. Explicamos de forma didática a importância de pedir a nota fiscal e como isso impacta diretamente na arrecadação do município e na oferta de serviços públicos. Estamos à disposição para contribuir nas próximas edições do projeto, fortalecendo a atuação integrada em prol da cidadania e do desenvolvimento regional”, explicou.

O projeto MP Itinerante visa garantir o direito à cidadania por meio do acesso gratuito a serviços públicos, reforçando o compromisso institucional com a inclusão e a justiça social. Entre os parceiros estão a Defensoria Pública, INSS, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Sine, Emater, Sedam, Idaron, Detran, Procon, entre outros órgãos.

Fonte
Texto: Suelen Viana
Fotos: Ascom Sefin
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Rondônia Governo de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em Jaru
Rondônia Ensino profissionalizante atrai pais que buscam novas oportunidades no mercado de trabalho
Rondônia Rondônia conquista título no futsal feminino escolar sub-18 com equipe do Centro de Treinamento de Rolim de Moura
São Paulo Polícia Civil de SP apreende quase 1 tonelada de drogas em imóveis usados por organização criminosa
Rondônia Obras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do Guaporé
São Paulo Governo de SP abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, com investimento de R$ 59,5 milhões
Porto Velho, RO
Atualizado às 11h01
32°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias