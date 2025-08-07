Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosRetomada das votações no Plenário não está vinculada a nenhum acordo, diz Hugo MottaPolíticaCacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira RioGeralGoverno de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em JaruPolíticaAlero aprova projeto de lei de autoria da deputada Dra. Taíssa que cria bolsa para catadores de recicláveis em RondôniaCidadesCHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho
Geral Rondônia

Ensino profissionalizante atrai pais que buscam novas oportunidades no mercado de trabalho

Pais de diferentes faixas etárias aproveitam o fácil acesso ao ensino profissionalizante para se capacitarem. Em Rondônia, essa realidade é vivenci...

07/08/2025 10h50
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Pais que carregam na bagagem experiências no mercado de trabalho compartilham experiências em sala de aula
Pais que carregam na bagagem experiências no mercado de trabalho compartilham experiências em sala de aula

Pais de diferentes faixas etárias aproveitam o fácil acesso ao ensino profissionalizante para se capacitarem. Em Rondônia, essa realidade é vivenciada nas salas de aula do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). A instituição atrai alunos de diversas idades devido à ampla programação de cursos que contempla várias áreas e todas as informações podem ser conferidas no seu site. https://rondonia.ro.gov.br/idep/

Muitos pais aproveitam as chances de crescerem profissionalmente por meio da qualificação da mão de obra. Alguns estão no início de carreira; outros já na ativa, atualizam o currículo para se manterem competitivos na disputa por uma vaga de emprego ou montar o próprio negócio. A capacitação permite a atualização do currículo na mesma função, na qual o aluno já trabalha, ou viabiliza a reconversão profissional, ou seja, a mudança de ramo de atividade.

Pais e filhos contemplam um futuro promissor na educação profissional
Pais e filhos contemplam um futuro promissor na educação profissional

ORÇAMENTO FAMILIAR

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que uma das bandeiras da gestão estadual é investir em políticas públicas que visam a melhoria da qualidade de vida das famílias rondonienses. “A educação profissional tem um papel transformador e o governo do estado tem fortalecido ações com estratégias essenciais para os rondonienses. São medidas importantes que ampliam oportunidades no mercado de trabalho, refletindo na geração de renda e no reforço do orçamento familiar”, frisou.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, lembra que tornou-se comum integrantes de uma mesma família estudarem juntos depois da democratização do ensino profissionalizante. “A oferta da capacitação profissional está transformando de forma positiva a vida de muitos cidadãos e fortalecendo a economia de Rondônia, tendo em vista a diminuição da taxa de desemprego”, evidenciou.

NOVA PROFISSÃO

Com o objetivo de garantir um futuro promissor para a filha Aurora Sophia de 2 anos, que José Angel Salas Ruyepero, 27, dedica-se ao Curso técnico em Logística. “Escolhi essa área por vocação e porque quero ter crescimento na minha vida profissional”, argumenta o morador do bairro Cidade Nova, em Porto Velho, que atualmente trabalha como motociclista de aplicativo.

Com apenas 22 anos, João Pedro Costa Ferreira, que mora no residencial Cristal da Calama na Capital, investiu na qualificação. Pai de Anthony, de quatro meses, o estudante atuava como garçom antes de se matricular no Curso Técnico em Segurança do Trabalho, cujas aulas começaram no início de 2024 e terminam em agosto de 2025. “Tive que me dedicar exclusivamente aos estudos. Valeu a pena o esforço. Já tenho proposta de trabalho na nova profissão”, comemora.

RETORNO AOS ESTUDOS

Enquanto pais de primeira viagem preparam-se para desembarcar no mercado de trabalho, Francisco Viana Silva, 64, que mora no bairro São Cristóvão, em Porto Velho, volta à sala de aula com a bagagem da experiência adquirida em décadas de experiência. Ele está concluindo o Curso Auxiliar Administrativo, devido à vocação para o empreendedorismo.

Pai de três filhos e avô de três netos, o empreendedor inovou fazendo salgados, que vendia a bordo da sua bicicleta, denominada por ele como Bike Lanches. “Trabalhei com lanche uns 20 anos. Voltei a estudar para conseguir outras oportunidades”, conclui. Na jornada de aluno, Francisco mantém a mesma pressa e dedicação de quando pedalava correndo atrás dos seus sonhos.

Fonte
Texto: João Albuquerque
Fotos: João Albuquerque
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Rondônia Governo de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em Jaru
Rondônia Serviços fiscais são reforçados pelo Governo de RO durante o MP Itinerante em municípios do Cone Sul do estado
Rondônia Rondônia conquista título no futsal feminino escolar sub-18 com equipe do Centro de Treinamento de Rolim de Moura
São Paulo Polícia Civil de SP apreende quase 1 tonelada de drogas em imóveis usados por organização criminosa
Rondônia Obras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do Guaporé
São Paulo Governo de SP abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, com investimento de R$ 59,5 milhões
Porto Velho, RO
Atualizado às 11h01
32°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias