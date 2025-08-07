Ensino profissionalizante atrai pais que buscam novas oportunidades no mercado de trabalho

Pais de diferentes faixas etárias aproveitam o fácil acesso ao ensino profissionalizante para se capacitarem. Em Rondônia, essa realidade é vivenciada nas salas de aula do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). A instituição atrai alunos de diversas idades devido à ampla programação de cursos que contempla várias áreas e todas as informações podem ser conferidas no seu site. https://rondonia.ro.gov.br/idep/

Muitos pais aproveitam as chances de crescerem profissionalmente por meio da qualificação da mão de obra. Alguns estão no início de carreira; outros já na ativa, atualizam o currículo para se manterem competitivos na disputa por uma vaga de emprego ou montar o próprio negócio. A capacitação permite a atualização do currículo na mesma função, na qual o aluno já trabalha, ou viabiliza a reconversão profissional, ou seja, a mudança de ramo de atividade.

Pais e filhos contemplam um futuro promissor na educação profissional

ORÇAMENTO FAMILIAR

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que uma das bandeiras da gestão estadual é investir em políticas públicas que visam a melhoria da qualidade de vida das famílias rondonienses. “A educação profissional tem um papel transformador e o governo do estado tem fortalecido ações com estratégias essenciais para os rondonienses. São medidas importantes que ampliam oportunidades no mercado de trabalho, refletindo na geração de renda e no reforço do orçamento familiar”, frisou.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, lembra que tornou-se comum integrantes de uma mesma família estudarem juntos depois da democratização do ensino profissionalizante. “A oferta da capacitação profissional está transformando de forma positiva a vida de muitos cidadãos e fortalecendo a economia de Rondônia, tendo em vista a diminuição da taxa de desemprego”, evidenciou.

NOVA PROFISSÃO

Com o objetivo de garantir um futuro promissor para a filha Aurora Sophia de 2 anos, que José Angel Salas Ruyepero, 27, dedica-se ao Curso técnico em Logística. “Escolhi essa área por vocação e porque quero ter crescimento na minha vida profissional”, argumenta o morador do bairro Cidade Nova, em Porto Velho, que atualmente trabalha como motociclista de aplicativo.

Com apenas 22 anos, João Pedro Costa Ferreira, que mora no residencial Cristal da Calama na Capital, investiu na qualificação. Pai de Anthony, de quatro meses, o estudante atuava como garçom antes de se matricular no Curso Técnico em Segurança do Trabalho, cujas aulas começaram no início de 2024 e terminam em agosto de 2025. “Tive que me dedicar exclusivamente aos estudos. Valeu a pena o esforço. Já tenho proposta de trabalho na nova profissão”, comemora.

RETORNO AOS ESTUDOS

Enquanto pais de primeira viagem preparam-se para desembarcar no mercado de trabalho, Francisco Viana Silva, 64, que mora no bairro São Cristóvão, em Porto Velho, volta à sala de aula com a bagagem da experiência adquirida em décadas de experiência. Ele está concluindo o Curso Auxiliar Administrativo, devido à vocação para o empreendedorismo.

Pai de três filhos e avô de três netos, o empreendedor inovou fazendo salgados, que vendia a bordo da sua bicicleta, denominada por ele como Bike Lanches. “Trabalhei com lanche uns 20 anos. Voltei a estudar para conseguir outras oportunidades”, conclui. Na jornada de aluno, Francisco mantém a mesma pressa e dedicação de quando pedalava correndo atrás dos seus sonhos.

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia