Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,36

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralPronto-socorro do Dante Pazzanese passará pela maior reforma em 70 anosDireitos HumanosBrasil institui política nacional com foco na primeira infânciaCâmara dos DeputadosRetomada das votações no Plenário não está vinculada a nenhum acordo, diz Hugo MottaPolíticaCacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira RioGeralGoverno de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em Jaru
Geral Rondônia

Rondônia conquista título no futsal feminino escolar sub-18 com equipe do Centro de Treinamento de Rolim de Moura

Aequipe feminina de futsal sub-18 de Rondônia conquistou, no último domingo (4), o título da série bronze do Campeonato Brasileiro Escolar de Futsa...

07/08/2025 09h55
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Ao longo da competição, a equipe de Rondônia disputou seis jogos, estreando com vitória
Ao longo da competição, a equipe de Rondônia disputou seis jogos, estreando com vitória

Aequipe feminina de futsal sub-18 de Rondônia conquistou, no último domingo (4), o título da série bronze do Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal, realizado entre os dias 28 de julho e 4 de agosto, em Aracaju (SE). A conquista histórica foi resultado do trabalho desenvolvido no Centro de Treinamento de Desporto Escolar (CTDE) Aluízio Pinheiro Ferreira, de Rolim de Moura, vinculado à Coordenadoria de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar (Cefacee), da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Ao longo da competição, Rondônia disputou seis jogos, estreando com vitória por 1×0 sobre o Acre, uma derrota apertada por 4×3 contra o Amazonas e empate com o Mato Grosso em 1×1 na fase de grupos. Classificada para a chave bronze, a equipe venceu o Amapá por 4×1, superou a Paraíba por 2×1 na semifinal e conquistou o título em uma partida contra o Espírito Santo, vencendo por 3×2 com gol decisivo nos minutos finais. A equipe foi comandada pelo professor e técnico Eduardo Barros, que também atua no CTDE de Rolim de Moura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “a vitória representa muito mais que um título esportivo. É resultado de um projeto sério, executado com dedicação por profissionais comprometidos, e que leva o nome de Rondônia ao cenário nacional. Parabenizo cada atleta, técnico e equipe da Seduc envolvidos nesse grande avanço para o nosso estado”, destacou.

A secretária de estado da educação, Ana Pacini, ressaltou o esforço institucional. “Essa conquista reflete o investimento que temos feito na base esportiva escolar. A decisão de adaptar o cronograma do juvenil para garantir a presença da equipe foi estratégica e o resultado mostra que valeu a pena. Estamos construindo um novo tempo para o esporte escolar em Rondônia”, afirmou.

O coordenador da Cefacee, Alan Raniere, também comentou sobre a mobilização para assegurar a participação da equipe. “Para garantir que essas atletas estivessem em Aracaju, readequamos o calendário da fase juvenil com apoio das escolas e da Seduc, priorizando a valorização do trabalho que vem sendo feito nos centros de treinamento. Essa medalha é o reconhecimento do esforço de todos os envolvidos”, declarou.

CENTRO DE TREINAMENTO

O time campeão é formado por estudantes que integram o CTDE Aluízio Pinheiro Ferreira, de Rolim de Moura, projeto estruturado pela Cefacee com o objetivo de fortalecer o desporto escolar e preparar atletas para competições de alto nível. A articulação institucional para viabilizar a participação da delegação rondoniense também reforça o compromisso do governo de Rondônia com o incentivo à formação integral de seus estudantes, por meio da valorização do esporte educacional.

Fonte
Texto: Ananda Carvalho
Fotos: Alan Raniere
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Pronto-socorro do Dante Pazzanese passará pela maior reforma em 70 anos
Rondônia Governo de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em Jaru
Rondônia Serviços fiscais são reforçados pelo Governo de RO durante o MP Itinerante em municípios do Cone Sul do estado
Rondônia Ensino profissionalizante atrai pais que buscam novas oportunidades no mercado de trabalho
São Paulo Polícia Civil de SP apreende quase 1 tonelada de drogas em imóveis usados por organização criminosa
Rondônia Obras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do Guaporé
Porto Velho, RO
Atualizado às 11h01
32°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias