Rondônia conquista título no futsal feminino escolar sub-18 com equipe do Centro de Treinamento de Rolim de Moura

Aequipe feminina de futsal sub-18 de Rondônia conquistou, no último domingo (4), o título da série bronze do Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal, realizado entre os dias 28 de julho e 4 de agosto, em Aracaju (SE). A conquista histórica foi resultado do trabalho desenvolvido no Centro de Treinamento de Desporto Escolar (CTDE) Aluízio Pinheiro Ferreira, de Rolim de Moura, vinculado à Coordenadoria de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar (Cefacee), da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Ao longo da competição, Rondônia disputou seis jogos, estreando com vitória por 1×0 sobre o Acre, uma derrota apertada por 4×3 contra o Amazonas e empate com o Mato Grosso em 1×1 na fase de grupos. Classificada para a chave bronze, a equipe venceu o Amapá por 4×1, superou a Paraíba por 2×1 na semifinal e conquistou o título em uma partida contra o Espírito Santo, vencendo por 3×2 com gol decisivo nos minutos finais. A equipe foi comandada pelo professor e técnico Eduardo Barros, que também atua no CTDE de Rolim de Moura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “a vitória representa muito mais que um título esportivo. É resultado de um projeto sério, executado com dedicação por profissionais comprometidos, e que leva o nome de Rondônia ao cenário nacional. Parabenizo cada atleta, técnico e equipe da Seduc envolvidos nesse grande avanço para o nosso estado”, destacou.

A secretária de estado da educação, Ana Pacini, ressaltou o esforço institucional. “Essa conquista reflete o investimento que temos feito na base esportiva escolar. A decisão de adaptar o cronograma do juvenil para garantir a presença da equipe foi estratégica e o resultado mostra que valeu a pena. Estamos construindo um novo tempo para o esporte escolar em Rondônia”, afirmou.

O coordenador da Cefacee, Alan Raniere, também comentou sobre a mobilização para assegurar a participação da equipe. “Para garantir que essas atletas estivessem em Aracaju, readequamos o calendário da fase juvenil com apoio das escolas e da Seduc, priorizando a valorização do trabalho que vem sendo feito nos centros de treinamento. Essa medalha é o reconhecimento do esforço de todos os envolvidos”, declarou.

CENTRO DE TREINAMENTO

O time campeão é formado por estudantes que integram o CTDE Aluízio Pinheiro Ferreira, de Rolim de Moura, projeto estruturado pela Cefacee com o objetivo de fortalecer o desporto escolar e preparar atletas para competições de alto nível. A articulação institucional para viabilizar a participação da delegação rondoniense também reforça o compromisso do governo de Rondônia com o incentivo à formação integral de seus estudantes, por meio da valorização do esporte educacional.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Alan Raniere

Secom - Governo de Rondônia