Polícia Civil de SP apreende quase 1 tonelada de drogas em imóveis usados por organização criminosa

A Polícia Civil apreendeu 951 quilos de maconha em dois imóveis utilizados por uma organização criminosa para armazenar entorpecentes em Diadema e na zona sul da capital, na quarta-feira (6). Um homem e uma mulher, de 25 e 32 anos, foram presos em flagrante por tráfico.

Após investigações, os policiais civis identificaram que uma carga de drogas seria descarregada em um galpão no bairro Canhema, em Diadema. A equipe passou a monitorar o endereço quando uma carreta e dois carros entraram. Os policiais acompanharam os veículos até um segundo endereço, no Jardim Miriam, zona sul da capital, e em seguida retornaram ao galpão.

Quando os agentes entraram no galpão dois criminosos que dirigiam os carros fugiram pelos fundos. Segundo apurado, parte do carregamento já havia sido repassada e descarregada.

Na sequência, os policiais foram até o outro imóvel, segundo ponto de armazenamento das drogas, onde a mulher foi presa.

Diversos tijolos de maconha com embalagens idênticas às localizadas na carreta, além de balanças de precisão, material para fracionamento e anotações típicas do tráfico foram encontrados.

Ao todo, foram apreendidos 951 quilos de maconha, sendo 1.115 tijolos da droga, além de uma moto e os dois veículos, R$ 202 em espécie e materiais relacionados ao tráfico.

O caso foi registrado no 3º DP de Diadema como tráfico de drogas e localização e apreensão de veículo. As diligências prosseguem para identificar e prender os demais envolvidos da organização criminosa.