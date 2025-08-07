Obras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do Guaporé

Os serviços incluem limpeza lateral, recomposição da plataforma e reabertura de saídas d’água, visando melhorar o tráfego e garantir mais segurança para moradores e produtores da região

Mais de 105 quilômetros da Linha 78-Sul, que conecta a BR-429 às margens do Rio São Miguel, na comunidade Quilombo de Jesus, em São Miguel do Guaporé, estão passando por obras de manutenção executadas em parceria entre o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e a Prefeitura Municipal, por meio do Termo de Convênio nº 467/2024/PGE-DERADM. Os serviços incluem limpeza lateral, recomposição da plataforma e reabertura de saídas d’água, visando melhorar o tráfego e garantir mais segurança para moradores e produtores da região.

Além dessa obra, o governo de Rondônia vem ampliando os investimentos no Vale do Guaporé, com ações de pavimentação, manutenção e recuperação de estradas, construção e reforma de pontes, além de melhorias na infraestrutura urbana dos municípios. O objetivo é fortalecer a logística de transporte, impulsionar o setor produtivo e promover o desenvolvimento socioeconômico de toda a região.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra representa um avanço para a comunidade e para o fortalecimento da economia local. “A Linha 78-Sul é essencial para o deslocamento de famílias e o escoamento da produção. Os investimentos do governo na melhoria da via promovem qualidade de vida e fortalecem o desenvolvimento da região”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou que o trabalho visa atender de forma eficiente as necessidades das comunidades. “Essa parceria com a prefeitura demonstra que, unindo esforços, conseguimos acelerar os serviços e atender com mais qualidade as demandas locais. A Linha 78-Sul é estratégica para a região, tanto para o transporte escolar quanto para o escoamento agrícola.”

Segundo o residente da 16ª Residência Regional do DER-RO em São Francisco do Guaporé, Pablo Henrique, os serviços são realizados com atenção especial aos pontos mais críticos. “Nosso objetivo é garantir que toda a extensão da estrada receba o trabalho necessário para oferecer mais durabilidade e conforto para quem trafega pela região”, explicou.

