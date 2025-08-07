Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
25°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,36

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaLuís do Hospital conduz audiência pública sobre monilíase do cacaueiro na AleroGeralObras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do GuaporéCidadesPrefeitura abre chamamento público para locação de imóvel que abrigará Unidade de Saúde da Família MorrinhosGeralGoverno de SP abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, com investimento de R$ 59,5 milhõesPolíticaDr. Luís do Hospital conduz audiência pública sobre monilíase do cacaueiro na Alero
Geral Rondônia

Obras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do Guaporé

Mais de 105 quilômetros da Linha 78-Sul, que conecta a BR-429 às margens do Rio São Miguel, na comunidade Quilombo de Jesus, em São Miguel do Guapo...

07/08/2025 09h24
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Os serviços incluem limpeza lateral, recomposição da plataforma e reabertura de saídas d’água, visando melhorar o tráfego e garantir mais segurança para moradores e produtores da região
Os serviços incluem limpeza lateral, recomposição da plataforma e reabertura de saídas d’água, visando melhorar o tráfego e garantir mais segurança para moradores e produtores da região

Mais de 105 quilômetros da Linha 78-Sul, que conecta a BR-429 às margens do Rio São Miguel, na comunidade Quilombo de Jesus, em São Miguel do Guaporé, estão passando por obras de manutenção executadas em parceria entre o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e a Prefeitura Municipal, por meio do Termo de Convênio nº 467/2024/PGE-DERADM. Os serviços incluem limpeza lateral, recomposição da plataforma e reabertura de saídas d’água, visando melhorar o tráfego e garantir mais segurança para moradores e produtores da região.

Além dessa obra, o governo de Rondônia vem ampliando os investimentos no Vale do Guaporé, com ações de pavimentação, manutenção e recuperação de estradas, construção e reforma de pontes, além de melhorias na infraestrutura urbana dos municípios. O objetivo é fortalecer a logística de transporte, impulsionar o setor produtivo e promover o desenvolvimento socioeconômico de toda a região.

O governo de Rondônia vem ampliando os investimentos no Vale do Guaporé
O governo de Rondônia vem ampliando os investimentos no Vale do Guaporé

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra representa um avanço para a comunidade e para o fortalecimento da economia local. “A Linha 78-Sul é essencial para o deslocamento de famílias e o escoamento da produção. Os investimentos do governo na melhoria da via promovem qualidade de vida e fortalecem o desenvolvimento da região”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou que o trabalho visa atender de forma eficiente as necessidades das comunidades. “Essa parceria com a prefeitura demonstra que, unindo esforços, conseguimos acelerar os serviços e atender com mais qualidade as demandas locais. A Linha 78-Sul é estratégica para a região, tanto para o transporte escolar quanto para o escoamento agrícola.”

Segundo o residente da 16ª Residência Regional do DER-RO em São Francisco do Guaporé, Pablo Henrique, os serviços são realizados com atenção especial aos pontos mais críticos. “Nosso objetivo é garantir que toda a extensão da estrada receba o trabalho necessário para oferecer mais durabilidade e conforto para quem trafega pela região”, explicou.

Fonte
Texto: Antonia Lima
Fotos: Pablo Henrique
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Governo de SP abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, com investimento de R$ 59,5 milhões
Geral PF faz operação para combater tráfico internacional de drogas
Rondônia Alegria, descontração e brincadeiras marcam retomada das atividades da turma de Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito
São Paulo Qualifica SP oferece mais de 3,5 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no estado de São Paulo
São Paulo Banco de Leite Humano do Hospital do Servidor Público Estadual beneficia 190 bebês no 1º semestre
São Paulo Família do Moinho opta por tranquilidade do interior e muda para apartamento viabilizado pela CDHU em Campinas
Porto Velho, RO
Atualizado às 09h01
25°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

26° Sensação
1.03 km/h Vento
83% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias