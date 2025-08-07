Governo de SP abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, com investimento de R$ 59,5 milhões

As inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, estão abertas a partir desta quinta-feira (7). Nesta etapa, serão investidos R$ 59,5 milhões, com recursos do ProAC, para o apoio a 77 projetos nas áreas de audiovisual, games e patrimônio. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de setembro pelo site fomento.sp.gov.br , onde estão disponíveis todas as informações.



“Os editais foram construídos a partir de uma escuta ativa e cuidadosa em todas as regiões do estado. Nosso objetivo foi garantir que as políticas públicas estejam alinhadas às reais necessidades dos fazedores de cultura e dos diversos setores criativos, fortalecendo, assim, toda a cadeia produtiva”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.



No audiovisual, o investimento é de R$ 47,5 milhões, distribuídos entre cinco categorias: distribuição, licenciamento, apoio à produção de longas-metragens, produção de telefilmes e adaptação de obra literária brasileira para roteiro cinematográfico. Serão selecionados 45 projetos no total.



Em games, o edital contempla duas categorias: desenvolvimento e finalização/publicação de jogos eletrônicos. O investimento total é de R$ 6 milhões, com apoio a 20 projetos.



Já na área de patrimônio, o foco é a elaboração de projetos de arquitetura para bens protegidos pelo Condephaat. Serão destinados R$ 6 milhões para contemplar 12 propostas.



O segundo bloco será lançado no dia 13 de agosto, trazendo oportunidades para municípios, economia criativa, festivais e eventos. Ainda neste semestre, estão previstos novos editais, com recursos complementares a serem liberados pelo Ministério da Cultura.