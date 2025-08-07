PF faz operação para combater tráfico internacional de drogas

Agentes da Polícia Federal (PF) realizaram nesta quarta-feira (6) , a Operação Conexão Puebla-Rio com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas, com o apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) dos Estados Unidos da América.



Durante o cumprimento de um mandado judicial na Ilha do Governador, zona norte do Rio, residência de um casal, os policiais federais encontraram um laboratório destinado à produção de drogas sintéticas em funcionamento. A mulher investigada foi presa em flagrante. O homem não foi localizado e é considerado foragido.

Na residência, a equipe também apreendeu metanfetamina em suas formas cristalizada e líquida. A droga ainda será submetida a pesagem.

Após a perícia técnica criminal realizada no local, os equipamentos e insumos químicos utilizados na fabricação dos entorpecentes, a mulher presa foi encaminhada à Superintendência da PF no Rio de Janeiro.



Além da Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA, a ação também contou com o apoio do Oficialato de Ligação da Polícia Federal em Miami.

Crescimento

O Relatório Mundial sobre Drogas 2024, lançado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) aponta que o surgimento de novos opioides sintéticos e oferta e demanda sem precedentes por outras drogas agravaram o impacto do problema mundial das drogas, levando a um aumento nos transtornos associados ao uso de drogas e danos ambientais.

A diretora-executiva do UNODC, Ghada Wally, afirmou que “a produção, o tráfico e o uso de drogas continuam a agravar a instabilidade e a desigualdade, ao mesmo tempo que causam danos incalculáveis à saúde, à segurança e ao bem-estar das pessoas. Precisamos fornecer tratamento baseado em evidências e apoio a todas as pessoas afetadas pelo uso de drogas, além de intensificar as repostas às redes do tráfico de drogas ilícitas e investir muito mais em prevenção”.

Globalmente, mais de 292 milhões de pessoas usaram drogas em 2022, um aumento de 20% em relação à década anterior. A Cannabis continua a ser a droga mais consumida em todo o mundo (228 milhões de usuários), seguida dos opioides (60 milhões), das anfetaminas (30 milhões), da cocaína (23 milhões) e do ecstasy (20 milhões de usuários).