Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
25°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,36

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralObras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do GuaporéCidadesPrefeitura abre chamamento público para locação de imóvel que abrigará Unidade de Saúde da Família MorrinhosGeralGoverno de SP abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, com investimento de R$ 59,5 milhõesPolíticaDr. Luís do Hospital conduz audiência pública sobre monilíase do cacaueiro na AleroGeralPF faz operação para combater tráfico internacional de drogas
Geral Geral

PF faz operação para combater tráfico internacional de drogas

Ação tem apoio de agência dos Estados Unidos

07/08/2025 09h09
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Agentes da Polícia Federal (PF) realizaram nesta quarta-feira (6) , a Operação Conexão Puebla-Rio com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas, com o apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) dos Estados Unidos da América.

Durante o cumprimento de um mandado judicial na Ilha do Governador, zona norte do Rio, residência de um casal, os policiais federais encontraram um laboratório destinado à produção de drogas sintéticas em funcionamento. A mulher investigada foi presa em flagrante. O homem não foi localizado e é considerado foragido.

Na residência, a equipe também apreendeu metanfetamina em suas formas cristalizada e líquida. A droga ainda será submetida a pesagem.

Após a perícia técnica criminal realizada no local, os equipamentos e insumos químicos utilizados na fabricação dos entorpecentes, a mulher presa foi encaminhada à Superintendência da PF no Rio de Janeiro.

Além da Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA, a ação também contou com o apoio do Oficialato de Ligação da Polícia Federal em Miami.

Crescimento

O Relatório Mundial sobre Drogas 2024, lançado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) aponta que o surgimento de novos opioides sintéticos e oferta e demanda sem precedentes por outras drogas agravaram o impacto do problema mundial das drogas, levando a um aumento nos transtornos associados ao uso de drogas e danos ambientais.

A diretora-executiva do UNODC, Ghada Wally, afirmou que “a produção, o tráfico e o uso de drogas continuam a agravar a instabilidade e a desigualdade, ao mesmo tempo que causam danos incalculáveis à saúde, à segurança e ao bem-estar das pessoas. Precisamos fornecer tratamento baseado em evidências e apoio a todas as pessoas afetadas pelo uso de drogas, além de intensificar as repostas às redes do tráfico de drogas ilícitas e investir muito mais em prevenção”.

Globalmente, mais de 292 milhões de pessoas usaram drogas em 2022, um aumento de 20% em relação à década anterior. A Cannabis continua a ser a droga mais consumida em todo o mundo (228 milhões de usuários), seguida dos opioides (60 milhões), das anfetaminas (30 milhões), da cocaína (23 milhões) e do ecstasy (20 milhões de usuários).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Rondônia Obras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do Guaporé
São Paulo Governo de SP abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, com investimento de R$ 59,5 milhões
Rondônia Alegria, descontração e brincadeiras marcam retomada das atividades da turma de Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito
São Paulo Qualifica SP oferece mais de 3,5 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no estado de São Paulo
São Paulo Banco de Leite Humano do Hospital do Servidor Público Estadual beneficia 190 bebês no 1º semestre
São Paulo Família do Moinho opta por tranquilidade do interior e muda para apartamento viabilizado pela CDHU em Campinas
Porto Velho, RO
Atualizado às 08h01
25°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

26° Sensação
1.03 km/h Vento
83% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias